Saunaklassen und Hitze-Studie Fall für Volksanwalt

Nach der „Krone“-Serie zu Wiens Hitze-Klassenzimmern schaltet sich Volksanwalt Christoph Luisser ein: Er leitet ein amtswegiges Prüfverfahren ein und nimmt auch Vorgehen der Bildungsdirektion unter die Lupe.
Die „Krone“ deckte auf, jetzt handelt der Volksanwalt. Nach der Berichterstattung über Wiens „Saunaklassen“ leitet Christoph Luisser ein amtswegiges Prüfverfahren ein – wegen einer 50.000-Euro-Studie, die fünf Jahre in der Schublade verschwand, und wegen eines mutmaßlichen Sprechverbots für Lehrer.
Über 30 Grad im Klassenzimmer waren zuletzt an Wiens Schulen keine Seltenheit. Eltern von Volksschülern im 22. Bezirk berichteten der „Krone“ von 37 Grad in ihrer Klasse. Die Stadt Wien wusste da längst Bescheid: Schon 2021 beauftragte sie die MA 20 mit einer Studie zur Hitze an Schulen. Kostenpunkt: 50.000 Euro Steuergeld.
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