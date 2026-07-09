Margaret Qualley und Jack Antonoff getrennt!

Wie Insider dem Magazin „People“ berichteten, soll die Beziehung der Tochter von Hollywood-Star Andie MacDowell und des mehrfachen Grammy-prämierten Musikproduzenten bereits seit längerer Zeit „rocky“, also schwierig und von Krisen geprägt, gewesen sein. Ein weiterer Vertrauter verrät, dass beide derzeit versuchen würden, ihre Situation neu zu bewerten und herauszufinden, wie es weitergeht.

Große Liebe begann wie im Film

Die Liebesgeschichte von Margaret Qualley und Jack Antonoff begann 2021. Damals wurden die beiden erstmals bei einem romantischen Date in Brooklyn gesichtet. Bereits wenige Monate später machten sie ihre Beziehung öffentlich.