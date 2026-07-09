Margaret Qualley und Jack Antonoff getrennt!

Die nächste Promi-Liebe in Hollywood ist zerbrochen! Schauspielerin Margaret Qualley (31) und Star-Produzent Jack Antonoff (42) haben sich nach fast drei Jahren Ehe getrennt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Besonders überraschend: Noch vor ein paar Tagen galten die beiden als eines der glücklichsten Paare der US-Unterhaltungsbranche.
Wie Insider dem Magazin „People“ berichteten, soll die Beziehung der Tochter von Hollywood-Star Andie MacDowell und des mehrfachen Grammy-prämierten Musikproduzenten bereits seit längerer Zeit „rocky“, also schwierig und von Krisen geprägt, gewesen sein. Ein weiterer Vertrauter verrät, dass beide derzeit versuchen würden, ihre Situation neu zu bewerten und herauszufinden, wie es weitergeht.
Große Liebe begann wie im Film
Die Liebesgeschichte von Margaret Qualley und Jack Antonoff begann 2021. Damals wurden die beiden erstmals bei einem romantischen Date in Brooklyn gesichtet. Bereits wenige Monate später machten sie ihre Beziehung öffentlich.
2022 folgte die Verlobung, ehe sich das Paar im August 2023 bei einer glamourösen Traumhochzeit in New Jersey das Jawort gab. Zu den prominenten Gästen gehörten unter anderem Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne und Lana Del Rey.
Noch im Frühjahr dieses Jahres schwärmte Antonoff in einem Interview davon, dass er bereits in dem Moment gewusst habe, dass Qualley die Frau seines Lebens sei.
„Als ich sie sah, fühlte es sich an wie in einem Hallmark-Film“, sagte der Musiker damals. „Zum ersten Mal stellte ich mir Dinge wie Ehe und gemeinsame Zukunft vor.“
Auffälliges Zeichen vor der Trennung
Für zusätzliche Spekulationen sorgte zuletzt ein Auftritt von Antonoff bei der Hochzeit seiner langjährigen Freundin Taylor Swift mit NFL-Star Travis Kelce Anfang Juli in New York. Während zahlreiche Promi-Paare gemeinsam erschienen, fehlte Margaret Qualley auffällig. Stattdessen begleitete den Musiker seine Schwester Rachel Antonoff.
Nur wenige Tage später wurde nun die Trennung bekannt. Offizielle Stellungnahmen der beiden Stars stehen bislang aus.
Besonders bitter: Öffentliche Liebeserklärungen kurz vor dem Ehe-Aus
Die Nachricht überrascht auch deshalb, weil beide in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich ihre Liebe betonten.
Qualley bezeichnete Antonoff einst als „meinen Menschen“ und erklärte in einem Interview, sie sei glücklicher denn je. „Ich möchte einfach alles mit Jack machen“, sagte sie damals.
Auch Musikerin Lana Del Rey verewigte die Beziehung des Paares sogar musikalisch. Ihr Song „Margaret“ aus dem Jahr 2023 erzählt die Liebesgeschichte von Qualley und Antonoff und gilt als Hommage an das einstige Hollywood-Traumpaar.
Ob die Trennung endgültig ist oder die beiden noch einen Weg zurück zueinander finden, bleibt offen. Insider betonen jedoch, dass die Beziehung zuletzt von erheblichen Spannungen geprägt gewesen sei.
Für Hollywood-Fans ist die Nachricht dennoch ein Schock: Ausgerechnet eines der vermeintlich stabilsten Promi-Paare steht plötzlich vor dem Aus.
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