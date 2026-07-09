Thomas Müller: Eingewechselt, Tor, ausgewechselt!

Während der Fußball-WM analysiert Thomas Müller die Spiele als TV-Experte, doch auch auf dem Platz hat der Weltmeister von 2014 nichts verlernt. Beim 4:1-Erfolg der Vancouver Whitecaps gegen den Cavalry FC im Viertelfinal-Hinspiel des kanadischen Pokals kam der 36-jährige Deutsche zu einem kuriosen Kurzeinsatz.