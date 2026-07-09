Thomas Müller: Eingewechselt, Tor, ausgewechselt!

Während der Fußball-WM analysiert Thomas Müller die Spiele als TV-Experte, doch auch auf dem Platz hat der Weltmeister von 2014 nichts verlernt. Beim 4:1-Erfolg der Vancouver Whitecaps gegen den Cavalry FC im Viertelfinal-Hinspiel des kanadischen Pokals kam der 36-jährige Deutsche zu einem kuriosen Kurzeinsatz.
Müller wurde nach der Pause eingewechselt, traf in der 62. Minute nach einem schön herausgespielten Angriff per Abstauber und wurde zehn Minuten später wieder ausgewechselt.
Der Pokal-Titelverteidiger gewann die Partie am Ende mit 4:1 (1:1) und hat vor dem Rückspiel in Calgary beste Chancen auf den Halbfinal-Einzug.
Müller hatte wenige Tage zuvor am TV-Mikrofon bei MagentaTV gesagt: „Ich hab‘s schon am Spielfeldrand wieder deutlich gespürt: Es juckt extrem, selbst wieder auf dem Rasen zu stehen. Ich will wieder Gas geben. Mein Körper fühlt sich gut an.“
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