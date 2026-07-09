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Kurioser Kurzeinsatz

Thomas Müller: Eingewechselt, Tor, ausgewechselt!

Fußball International
09.07.2026 10:26
Thomas Müller
Thomas Müller(Bild: APA-Images / AP / DARRYL DYCK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während der Fußball-WM analysiert Thomas Müller die Spiele als TV-Experte, doch auch auf dem Platz hat der Weltmeister von 2014 nichts verlernt. Beim 4:1-Erfolg der Vancouver Whitecaps gegen den Cavalry FC im Viertelfinal-Hinspiel des kanadischen Pokals kam der 36-jährige Deutsche zu einem kuriosen Kurzeinsatz. 

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Müller wurde nach der Pause eingewechselt, traf in der 62. Minute nach einem schön herausgespielten Angriff per Abstauber und wurde zehn Minuten später wieder ausgewechselt.

Der Pokal-Titelverteidiger gewann die Partie am Ende mit 4:1 (1:1) und hat vor dem Rückspiel in Calgary beste Chancen auf den Halbfinal-Einzug.

Thomas Müller
Thomas Müller(Bild: EPA/BOB FRID)

Müller hatte wenige Tage zuvor am TV-Mikrofon bei MagentaTV gesagt: „Ich hab‘s schon am Spielfeldrand wieder deutlich gespürt: Es juckt extrem, selbst wieder auf dem Rasen zu stehen. Ich will wieder Gas geben. Mein Körper fühlt sich gut an.“

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