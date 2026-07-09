Vorarlberger ADEG-Betreiber ist erneut insolvent

Konkurrenzdruck setzte Nahversorger massiv zu

Doch nicht nur die fehlende Zukunft des Standorts brachte den Betrieb ins Wanken. Auch der Konkurrenzdruck setzte dem Nahversorger massiv zu. In den vergangenen Jahren eröffneten mehrere Mitbewerber in der Umgebung. Die Folge: Immer weniger Kunden, sinkende Umsätze – während die laufenden Kosten nahezu unverändert hoch blieben.