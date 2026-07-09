Vorarlberger ADEG-Betreiber ist erneut insolvent

Schwere Zeiten für den Betreiber des ADEG-Marktes in Hörbranz: Über das Vermögen von Unternehmer Dragan Zubcic wurde am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Von der Insolvenz sind 16 Mitarbeiter betroffen.
Den Insolvenzantrag stellte Zubcic selbst. Als Hauptgrund nennt der Unternehmer den Verlust seines Geschäftslokals. Der Vermieter hat den Mietvertrag gerichtlich mit Ende Dezember 2026 gekündigt. Ohne geeignete Räumlichkeiten könne der Lebensmittelmarkt nicht weitergeführt werden.
Konkurrenzdruck setzte Nahversorger massiv zu
Doch nicht nur die fehlende Zukunft des Standorts brachte den Betrieb ins Wanken. Auch der Konkurrenzdruck setzte dem Nahversorger massiv zu. In den vergangenen Jahren eröffneten mehrere Mitbewerber in der Umgebung. Die Folge: Immer weniger Kunden, sinkende Umsätze – während die laufenden Kosten nahezu unverändert hoch blieben.
Nicht von der Insolvenz betroffen ist hingegen der ebenfalls von Zubcic geführte Cateringbetrieb. Dieser arbeite laut Angaben wirtschaftlich erfolgreich und soll uneingeschränkt weitergeführt werden. Die Verbindlichkeiten des ADEG-Betreibers belaufen sich auf rund 795.000 Euro.
Bereits die zweite Insolvenz für Untenehmer
Besonders bitter: Für Zubcic ist es bereits die zweite Insolvenz. Schon 2015 musste der Unternehmer ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Dieses konnte 2018 nach einem erfolgreichen Sanierungsplan abgeschlossen werden.
Nun startet der Unternehmer einen neuen Sanierungsversuch. Den Gläubigern bietet er eine Quote von 30 Prozent an, die innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans ausbezahlt werden soll. Zur Sanierungsverwalterin wurde Rechtsanwältin Eva Müller bestellt. Über den Sanierungsplan wird am 24. September am Landesgericht Feldkirch verhandelt.
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