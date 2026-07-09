Isoliert! Ein DFB-Profi schob ganze WM über Frust

Vor der WM hatte der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann Goretzka eine wichtige Rolle im Team zugeschrieben, die Einsatzzeiten des Bayern-Profis malten jedoch ein anderes Bild. In den vier Spielen stand der 31-Jährige kein einziges Mal in der Startelf, im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador kam er gar nicht zum Einsatz.