Isoliert! Ein DFB-Profi schob ganze WM über Frust

War seine Laune sinnbildlich für Deutschlands Vorstellung bei der Fußball-WM in Nordamerika? Wie die deutsche „Sportbild“ berichtet, soll sich Leon Goretzka das gesamte Turnier über vom Rest der Mannschaft abgekapselt und für Spannungen im Team gesorgt haben.
Vor der WM hatte der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann Goretzka eine wichtige Rolle im Team zugeschrieben, die Einsatzzeiten des Bayern-Profis malten jedoch ein anderes Bild. In den vier Spielen stand der 31-Jährige kein einziges Mal in der Startelf, im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador kam er gar nicht zum Einsatz.
Nur Joker
Die geringe Spielpraxis gepaart mit den schwachen Leistungen der DFB-Elf dürfte sich auf die Laune Goretzkas ausgewirkt haben. Der Mittelfeldspieler habe die meiste Zeit allein verbracht, außerdem habe er schlechte Stimmung verbreitet, heißt es aus Deutschland.
Viel Grund zur Freude hatten unsere Nachbarn bei der WM ohnehin nicht. Im Sechzehntelfinale war gegen Underdog Paraguay Schluss, zum dritten Mal in Folge verpasste der Weltmeister von 2014 das WM-Achtelfinale.
Als Konsequenz gab Nagelsmann wenige Tage später seinen Rücktritt als Bundestrainer bekannt. Brisant. Von den 26 Spielern, die Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertreten haben, bedankte sich nur Antonio Rüdiger öffentlich beim Teamchef.
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