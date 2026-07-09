F-16 gewann Luftkampf
Ukraine schoss erstmals Russen-Kampfjet Su-35 ab
Den ukrainischen Kampfpiloten ist es erstmals gelungen, eine russische Su-35 abzuschießen. Wie die Luftwaffe der Ukraine meldete, konnten zwei bis drei ukrainische F-16 am 8. Juli 2026 gegen 14:36 Uhr im Osten des Landes eine Suchoi Su-35 vom Himmel geholt.
Zuletzt hatten sich die Gefechte besonders im Osten des kriegsgebeutelten Landes wieder intensiviert. Während Russland weiter um Gebietsgewinne ringt, überzieht die Ukraine das Nachbarland immer wieder mit Drohnenangriffen. Auch Tanker der russischen Schattenflotte wurden nun beschossen.
Schattenflotte mit Drohnen beschossen
Insgesamt fing die russische Luftabwehr in der Nacht dem Verteidigungsministerium zufolge 73 ukrainische Drohnen ab. Russland hatte seit seiner Invasion in der Ukraine nicht die erhoffte, schnelle Lufthoheit erobert.
Zuletzt hatte die Ukraine von den NATO-Streitkräften gebrauchte F-16 erhalten, die genaue Stückzahl blieb geheim. Russland setzt dagegen auf hochmoderne Kampfjets, eben unter anderem die besagten Su-35, wie das Portal „Militär Aktuell“ berichtet. Der Abschuss dürfte daher als besonders wichtiger, moralischer Fortschritt gefeiert werden.
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 befindet sich das Land im Kriegszustand, zuletzt kam es auch wieder vermehrt zu Bombenangriffen auf die Hauptstadt Kiew. Aber auch Russland steht zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Wladimir Putins Regime hat Mühe, die Menschen im eigenen Land weiterhin von der Notwendigkeit der Invasion zu überzeugen. Die Sanktionen schädigen zudem die Wirtschaft massiv.
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