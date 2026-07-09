Ukraine schoss erstmals Russen-Kampfjet Su-35 ab

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 befindet sich das Land im Kriegszustand, zuletzt kam es auch wieder vermehrt zu Bombenangriffen auf die Hauptstadt Kiew. Aber auch Russland steht zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Wladimir Putins Regime hat Mühe, die Menschen im eigenen Land weiterhin von der Notwendigkeit der Invasion zu überzeugen. Die Sanktionen schädigen zudem die Wirtschaft massiv.