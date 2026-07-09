Schaffner totgeprügelt: 10 Jahre Haft für Täter

Gericht ließ keine Mordanklage zu

Der Fall wurde nun verhandelt – Ionanni V. fasste wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zehn Jahren Haft aus. Die Familie des Todesopfers war bei der Urteilsverkündung aus Protest gar nicht anwesend, wie „Bild“ berichtet. Denn die Angehörigen hatten als Nebenkläger eine Anklage wegen Mordes gefordert – so wie die Staatsanwaltschaft. Doch das Landgericht habe nur ein Verfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge zugelassen.