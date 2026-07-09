Hörbranz: Gefährliche Lkw aus dem Verkehr gezogen

Beamte stoppten in Hörbranz (Vorarlberg) zwei Sattelschlepper mit gravierenden technischen Defekten und massiven Verstößen gegen Lenkzeiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, hohe Sicherheitsleistungen waren die Folge.
Am Dienstag fand auf der A14 beim ehemaligen Autobahnzollamt in Hörbranz eine großangelegte Kontrolle des Schwerverkehrs statt. Zwischen 9 und 16 Uhr nahmen Organe der Landesverkehrsabteilung und des Asfinag-Prüfzugs zahlreiche Fahrzeuge ins Visier. Dabei stießen die Beamten auf zwei ausländische Sattelschlepper mit schwerwiegenden Mängeln.
Acht Reifen waren völlig kaputt
Bei einem in Litauen zugelassenen Fahrzeug waren acht von zwölf Reifen so stark abgefahren oder beschädigt, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste. Zudem wurden massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten registriert: Der Chauffeur hielt an einem Tag nur sechs statt der vorgeschriebenen neun Stunden Ruhezeit ein und überschritt die Tageslenkzeit teils um acht Stunden. Obendrein war die Ladung, bestehend aus Alurohren, mangelhaft gesichert. Eine vorläufige Sicherheitsleistung von rund 5500 Euro wurde eingehoben, bevor der Lkw in eine Werkstatt eskortiert wurde.
Bremswirkung nicht mehr gegeben
Erhebliche Mängel wies auch ein Sattelzug aus Griechenland auf. Hier stellten die Techniker fest, dass zwei Achsen des Anhängers über keine ausreichende Bremswirkung mehr verfügten. Hinzu kamen ebenfalls gravierende Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Dem Lenker fehlte überdies eine gültige europäische Güterbeförderungslizenz. Auch hier wurde eine Sicherheitsleistung von 5500 Euro verhängt.
Beide Fahrzeuge dürfen erst nach Behebung sämtlicher Mängel ihre Fahrt fortsetzen.
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