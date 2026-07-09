Hörbranz: Gefährliche Lkw aus dem Verkehr gezogen

Acht Reifen waren völlig kaputt

Bei einem in Litauen zugelassenen Fahrzeug waren acht von zwölf Reifen so stark abgefahren oder beschädigt, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste. Zudem wurden massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten registriert: Der Chauffeur hielt an einem Tag nur sechs statt der vorgeschriebenen neun Stunden Ruhezeit ein und überschritt die Tageslenkzeit teils um acht Stunden. Obendrein war die Ladung, bestehend aus Alurohren, mangelhaft gesichert. Eine vorläufige Sicherheitsleistung von rund 5500 Euro wurde eingehoben, bevor der Lkw in eine Werkstatt eskortiert wurde.