Ukraine griff Russen-Tanker im Asowschen Meer an

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Ukraine nach eigenen Angaben mehrere Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte in der Region attackiert, mit denen die Führung in Moskau versucht, westliche Sanktionen zu umgehen. Der Gouverneur der südrussischen Region Rostow, Juri Sljusar, erklärte am Donnerstag, dass zwei Tanker angegriffen wurden. Die Besatzungen der Schiffe seien in Sicherheit gebracht worden. Auf beiden Schiffen seien Brände ausgebrochen, das Feuer auf einem Schiff sei rasch gelöscht worden.