Mitten im Sommer! Schneekanone sorgt für Kritik

Im Sommer besonders problematisch

Diese „Regenbogenmaschine“ kam bei vielen in den sozialen Medien aber gar nicht gut an. „Wasserverschwendung“, schimpfte ein Nutzer unter dem Instagram-Video von der Schneekanone. „Und das bei der Wasserknappheit“, kritisierte ein anderer. „Bin gespannt, wie lange wir die Ressourcen zum sinnlosen Herumspritzen noch haben“, wunderte sich ein Nutzer.