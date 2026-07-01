Red Bull Salzburg-Spieler wechselt auf die Insel

Der Deal ist offiziell! Beim FC Red Bull Salzburg gibt es einen weiteren Abgang bekannt. Offensivakteur Moussa Yeo heuert mit sofortiger Wirkung beim englischen Zweitligisten Swansea City an. Der 22-Jährige kam im Sommer 2022 nach Österreich und bestritt in der vergangenen Saison 34 Pflichtspiele.
„Ich spüre, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen neuen, anderen Klub gekommen ist. Deshalb nehme ich nun Abschied und wechsle mit vielen schönen Erfahrungen nach England“, erklärt Yeo in einer Aussendung des Klubs.
In vier Jahren an der Salzach bestritt der Malier 70 Partien für den FC Red Bull Salzburg, in denen er neun Treffer erielte und sieben weitere vorbereitete.
Für den FC Liefering lief der Flügelspieler 33 Mal auf und verbuchte sechs Tore sowie vier Assists.
„Ich denke, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel von Moussa gekommen ist“, befindet Sport-Geschäftsführer Marcus Mann. „Bei uns in Salzburg hat er in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen und es war Zeit für einen nächsten Schritt.“
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