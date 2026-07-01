Bodensee: Zweite Wasserhose binnen weniger Wochen

Gegen 13.10 Uhr bildete sich vor dem deutschen Seeufer bei Friedrichshafen ein rotierender Luftschlauch, eine sogenannte Windhose, über der Wasseroberfläche und blieb für die Dauer von beinahe 20 Minuten bestehen. Ob durch das Wetterereignis Personen oder Sachen zu Schaden kamen, war vorerst nicht bekannt.