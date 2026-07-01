Bodensee: Zweite Wasserhose binnen weniger Wochen

Gegen 13.10 Uhr bildete sich vor dem deutschen Seeufer bei Friedrichshafen ein rotierender Luftschlauch, eine sogenannte Windhose, über der Wasseroberfläche und blieb für die Dauer von beinahe 20 Minuten bestehen. Ob durch das Wetterereignis Personen oder Sachen zu Schaden kamen, war vorerst nicht bekannt.
Kein Einzelfall am See
Erst vor wenigen Wochen war ein ähnliches Ereignis vor der Lindauer Insel beobachtet worden. Damals zog der Wirbel in Richtung Bregenz, bevor er sich nach rund zehn Minuten wieder auflöste.
Solche Aufwindschläuche können für die Schifffahrt eine erhebliche Gefahr darstellen und Boote zum Kentern bringen.
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