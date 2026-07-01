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Gewaltiger Wirbelwind

Bodensee: Zweite Wasserhose binnen weniger Wochen

Vorarlberg
01.07.2026 16:03
(Bild: Blaulichtreport SüdschwabenAllgäu/Benjamin Liss)
Porträt von Harald Küng
Von Harald Küng
Ein seltenes Naturphänomen versetzte am Mittwochmittag Anrainer und Beobachter am See in Staunen. Vor dem Ufer bei Friedrichshafen wirbelte  eine Wasserhose knapp 20 Minuten lang über den See. 
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Gegen 13.10 Uhr bildete sich vor dem deutschen Seeufer bei Friedrichshafen ein rotierender Luftschlauch, eine sogenannte Windhose, über der Wasseroberfläche und blieb für die Dauer von beinahe 20 Minuten bestehen. Ob durch das Wetterereignis Personen oder Sachen zu Schaden kamen, war vorerst nicht bekannt.

Das spektakuläre Naturphänomen war bis weit ins Landesinnere zu sehen.
Das spektakuläre Naturphänomen war bis weit ins Landesinnere zu sehen.(Bild: Blaulichtreport SüdschwabenAllgäu/Benjamin Liss)
(Bild: Blaulichtreport SüdschwabenAllgäu/Benjamin Liss)

Kein Einzelfall am See
Erst vor wenigen Wochen war ein ähnliches Ereignis vor der Lindauer Insel beobachtet worden. Damals zog der Wirbel in Richtung Bregenz, bevor er sich nach rund zehn Minuten wieder auflöste.

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