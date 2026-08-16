Ex-DFB-Spieler beendet mit 32 Jahren die Karriere

„Bin schnell zum Entschluss gekommen“

„Ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist, die Schuhe jetzt an den Nagel zu hängen“, erklärte der Deutsche. Nach seinem Abschied aus der Bundesliga zu Panathinaikos Athen und anschließend nach Japan zu Gamba Osaka lief es sportlich alles andere als gut für den 32-Jährigen. Beim letzteren Verein stand er lediglich einen Monat unter Vertrag, absolvierte währenddessen kein einziges Spiel. Deswegen zog der ehemalige Nationalspieler nun die Reißleine.