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Emotionaler Abschied

Ex-DFB-Spieler beendet mit 32 Jahren die Karriere

Fußball International
16.08.2026 21:29
Philipp Max (rechts) im Duell mit Spaniens Jose Gaya.
Philipp Max (rechts) im Duell mit Spaniens Jose Gaya.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit nur 32 Jahren beendet der ehemalige DFB-Spieler Philipp Max seine Karriere. Das teilte der Verteidiger in einem emotionalen Instagram-Video mit.

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„Ein Kapitel geht zu Ende“, titelte der 32-Jährige sein Abschiedsvideo. Er spielte drei Mal für das deutsche Nationalteam – seine Karriere verbrachte er großteils in der deutschen Bundesliga. „Ich bin schon traurig, dass man das, für was man gelebt und sein ganzes Leben gearbeitet hat, hinter sich lässt“, so Max.

„Bin schnell zum Entschluss gekommen“
„Ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist, die Schuhe jetzt an den Nagel zu hängen“, erklärte der Deutsche. Nach seinem Abschied aus der Bundesliga zu Panathinaikos Athen und anschließend nach Japan zu Gamba Osaka lief es sportlich alles andere als gut für den 32-Jährigen. Beim letzteren Verein stand er lediglich einen Monat  unter Vertrag, absolvierte währenddessen kein einziges Spiel. Deswegen zog der ehemalige Nationalspieler nun die Reißleine.

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