Auto durchbrach Zaun und landete in Wiese

Die örtliche Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und übernahm die Aufräumarbeiten. Für die Bergung des Wracks wurde noch das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Tamsweg angefordert. Das Fahrzeug konnte mit Kran und Kranwinde geborgen werden. Verletzte gab es laut Polizei bei dem Unfall nicht.