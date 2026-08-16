Auto durchbrach Zaun und landete in Wiese

Nächster Einsatz für die Floriani in Tweng (Salzburg): Nach dem Motorradunfall vor drei Tagen wurde die Feuerwehr wieder an die B99 gerufen. Ein Auto hatte einen Heckenzaun durchbrochen. Das Wrack wurde per Kran geborgen.
Der Alarm ging am Sonntag in den Mittagsstunden. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchschlug einen Zaun. Der Pkw kam dann in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.
Die örtliche Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und übernahm die Aufräumarbeiten. Für die Bergung des Wracks wurde noch das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Tamsweg angefordert. Das Fahrzeug konnte mit Kran und Kranwinde geborgen werden. Verletzte gab es laut Polizei bei dem Unfall nicht.
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