Starkregen überflutete Brennerstraße in Matrei

Ein Kilometer Fahrbahn im Ortszentrum betroffen

„Betroffen war die Straße auf einer Länge von rund einem Kilometer, vom Bereich Ziegelstadl bis zur Apotheke“, ergänzt der Floriani. Ein Problem: Auch die Gullys im Bereich wurden verlegt. Die Brennerstraße musste für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Gegen 18 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr aber wieder beendet.