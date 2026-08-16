Starkregen überflutete Brennerstraße in Matrei

Nach der Hitze kam der Regen – und mancherorts ziemlich viel! Beispielsweise in Matrei am Brenner in Tirol, wo am Sonntagnachmittag der Starkregen die Bundesstraße überflutete. Nass dürfte auch der Montag werden ...
„Gegen 16 Uhr hatten wir einen Starkniederschlag in der Region, wenige Minuten später ging der Alarm ein“, schilderte Feuerwehrkommandant Florian Muigg gegenüber der „Krone“. Das Wasser hatte Erdmaterial und Schotter „im Gepäck“, alles zusammen ergoss sich dann auf die Fahrbahn im Zentrum.
Ein Kilometer Fahrbahn im Ortszentrum betroffen
„Betroffen war die Straße auf einer Länge von rund einem Kilometer, vom Bereich Ziegelstadl bis zur Apotheke“, ergänzt der Floriani. Ein Problem: Auch die Gullys im Bereich wurden verlegt. Die Brennerstraße musste für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Gegen 18 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr aber wieder beendet.
Alarmierungen auch in anderen Orten
Laut Alarmierungen des Landes-Feuerwehrverbands wurden auch in Pians, Kematen, Inzing und Kirchbichl Straßen oder Keller überflutet. Zudem kam es in Zaunhof (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal) zu einem – zum Glück überschaubaren – Murenabgang. Auch am Montag ist in Tirol immer wieder mit stärkeren Regenfällen zu rechnen.
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