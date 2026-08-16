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GAK-Coach fassungslos

„Der schlimmste Moment als Spieler und Trainer“

Bundesliga
16.08.2026 22:23
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer.
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während man bei Rapid nach dem spektakulären 8:0-Erfolg gegen den GAK in Feierlaune ist, lecken die Steirer die Wunden. Das Debakel hat bei Fans, Spielern und Trainer Ferdinand Feldhofer deutliche Spuren hinterlassen. 

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„Es war grottenschlecht. Wir sind von Anfang an unter die Räder gekommen. Bei Rapid waren von den ersten vier Torschüssen drei drinnen. Wir haben eigentlich keine Lösungen gehabt, wie wir da irgendwie rauskommen“, zeigte sich Feldhofer nach dem Match fassungslos.

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Ein spezielles Transparent
Während seine Spieler mit gesenktem Kopf in Richtung Kabinen schlichen und nach Erklärungen suchten, war der Trainer darum bemüht, sich an die GAK-Fans zu wenden: „Eine Entschuldigung von meiner Seite an alle, die mit dem GAK sympathisieren. Es ist ein sehr, sehr bitterer Moment – für mich persönlich sportlich gesehen der schlimmste Moment als Spieler und Trainer. Und das sagt einiges.“ 

Dass am Ende des Spiels auf der Gästetribüne ein „Feldhofer raus“-Transparent zu sehen war, wollte er in diesem Moment gegenüber Sky nicht überbewerten. „Das ist Ihre Meinung, aber es geht jetzt nicht um meine Person. Es geht um den Verein. Wir müssen schauen, dass wir da jetzt wieder herauskommen, und wir sind erst in der dritten Runde. Wir müssen schauen, dass wir eine Mannschaft formen, die jede Woche wieder performt“, erklärte der ehemalige Profi-Kicker.

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