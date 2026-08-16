„Der schlimmste Moment als Spieler und Trainer“

Dass am Ende des Spiels auf der Gästetribüne ein „Feldhofer raus“-Transparent zu sehen war, wollte er in diesem Moment gegenüber Sky nicht überbewerten. „Das ist Ihre Meinung, aber es geht jetzt nicht um meine Person. Es geht um den Verein. Wir müssen schauen, dass wir da jetzt wieder herauskommen, und wir sind erst in der dritten Runde. Wir müssen schauen, dass wir eine Mannschaft formen, die jede Woche wieder performt“, erklärte der ehemalige Profi-Kicker.