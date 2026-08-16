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Großeinsatz in Wien

Waldbrand in Schönbrunn: Kriminalisten ermitteln

Wien
16.08.2026 19:32
Die Florianis staunten beim prominenten Einsatzort nicht schlecht – betroffen war ein Waldstück ...
Die Florianis staunten beim prominenten Einsatzort nicht schlecht – betroffen war ein Waldstück nahe der Gloriette.(Bild: pyty - stock.adobe.com)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Feueralarm im berühmten Schönbrunner Schlosspark: Am Sonntagnachmittag brach nahe dem Tirolergarten und Maxingpark ein Waldbrand aus. Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen an ...

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Am Sonntag gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Wien zu höchst prominenter Adresse beordert. Bei einem Waldstück nahe Schloss Schönbrunn und Tiergarten war ein kleinflächiger Waldbrand ausgebrochen. Rasch rückten acht Feuerwehrfahrzeuge zum Brandort aus. Das Feuer konnte laut Feuerwehrsprecher aber zügig unter Kontrolle gebracht werden.

„Der betroffene Bereich gehört nicht zum Tiergarten Schönbrunn, sondern liegt im Schlosspark nahe dem Maxingpark und dem Tirolergarten. Die Lage war zuerst aber unklar“, heißt es auf Nachfrage der „Krone“.

Brandursache noch rätselhaft 
Wie groß die vom Feuer betroffene Fläche tatsächlich war, stand zunächst noch nicht fest. Auch die Ursache des Vegetationsbrandes war vorerst unklar. Fakt ist, die Flammen wurden rasch gelöscht.

Das Wiener Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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