Waldbrand in Schönbrunn: Kriminalisten ermitteln

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Wien zu höchst prominenter Adresse beordert. Bei einem Waldstück nahe Schloss Schönbrunn und Tiergarten war ein kleinflächiger Waldbrand ausgebrochen. Rasch rückten acht Feuerwehrfahrzeuge zum Brandort aus. Das Feuer konnte laut Feuerwehrsprecher aber zügig unter Kontrolle gebracht werden.