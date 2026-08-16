Ex-US-Politikerin landet wegen Affäre vor Gericht

Intime Nachrichten vorgelegt

Im Gerichtsprozess wurden auch die Nachrichten Sinemas vorgelegt, die nach ihrem Rückzug aus der Politik in eine Anwalts- und Lobbying-Kanzlei eingetreten war. „Ich lege meine Hand auf dein Herz. Wir sehen uns bald. Ich vermisse dich“, heißt es darin etwa. „Ich wache immer wieder nachts auf und greife nach deinen Armen“, ist in einer weiteren Nachricht zu lesen. Sie könne nachvollziehen, dass Ammels Ehefrau Heather misstrauisch geworden sei, sagte Sinema.