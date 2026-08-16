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Ex-US-Politikerin landet wegen Affäre vor Gericht

Außenpolitik
16.08.2026 22:25
Die ehemalige US-Spitzenpolitikerin Kyrsten Sinema muss sich derzeit wegen Ehebruchs vor Gericht ...
Die ehemalige US-Spitzenpolitikerin Kyrsten Sinema muss sich derzeit wegen Ehebruchs vor Gericht verantworten.(Bild: AP/Nathan Howard)
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Von krone.at

Die frühere US-Spitzenpolitikerin Kyrsten Sinema (50) ist wegen einer Affäre mit ihrem Leibwächter Matthew Ammel vor Gericht gelandet. Angezeigt wurde sie von dessen Ex-Frau Heather, die Sinema vorwirft, ihre Ehe zerstört zu haben. Das ist in ein paar US-Bundesstaaten tatsächlich noch strafbar.

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Sinema war die erste offen bisexuelle Senatorin der USA und bis Ende 2022 Mitglied der Demokratischen Partei. Anschließend ließ sie sich als unabhängig registrieren und gehörte noch bis 2025 dem Senat der Vereinigten Staaten an. Während ihrer Zeit in Washington stach Sinema unter anderem mit bunter Kleidung und ihrer extravaganten Art heraus.

Nun muss sich die 50-Jährige im US-Bundesstaat North Carolina wegen Ehebruchs vor Gericht verantworten. Angezeigt hatte sie die Ex-Frau von ihrem Bodyguard Matthew Ammel. Sinema gab die Affäre zu und verriet unter Eid sämtliche Details. Der erste sexuelle Kontakt sei Ende Mai 2024 im kalifornischen Napa gewesen. „Wir wohnten in einem Airbnb. Wir waren draußen. Matt küsste mich. Wir gingen hinein und hatten“, sagte die frühere Spitzenpolitikerin.

Sinema war während ihrer Amtszeit unter anderem für farbenfrohe Kleidung bekannt.
Sinema war während ihrer Amtszeit unter anderem für farbenfrohe Kleidung bekannt.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA)

Danach sei es zu weiteren sexuellen Kontakten gekommen, etwa bei der Hochzeit einer CNN-Moderatorin, in ihrer Wohnung in Washington, in ihrem Haus in Phoenix und auf einer Reise nach Aspen in Colorado. Ammel war damals verheiratet, er ist zudem Vater von drei Kindern.

Intime Nachrichten vorgelegt
Im Gerichtsprozess wurden auch die Nachrichten Sinemas vorgelegt, die nach ihrem Rückzug aus der Politik in eine Anwalts- und Lobbying-Kanzlei eingetreten war. „Ich lege meine Hand auf dein Herz. Wir sehen uns bald. Ich vermisse dich“, heißt es darin etwa. „Ich wache immer wieder nachts auf und greife nach deinen Armen“, ist in einer weiteren Nachricht zu lesen. Sie könne nachvollziehen, dass Ammels Ehefrau Heather misstrauisch geworden sei, sagte Sinema.

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Diese wirft der heute 50-Jährigen vor, ihre Ehe zerstört zu haben. Sie sei „hinterhältig“ und „bereit, eine Familie zu zerstören“, sagte Heather Ammel über die Ex-Politikerin. Ob Sinema dafür tatsächlich belangt werden kann, muss noch entschieden werden. In den nächsten Tagen steht eine weitere Anhörung bevor. Sinemas Anwältinnen und Anwälte argumentieren damit, dass das Gesetz North Carolinas nicht anwendbar sei, da die sexuellen Handlungen immer außerhalb stattgefunden hätten.

Zitat Icon

Ich wache immer wieder nachts auf und greife nach deinen Armen.

Kyrsten Sinema in einer Nachricht an ihren Leibwächter

Sinema war von 1995 bis 1999 mit ihrem ehemaligen Klassenkollegen verheiratet. Sie sorgte in den USA immer wieder für Aufsehen, etwa als sie bei ihrem Amtsantritt nicht wie gewohnt auf eine Bibel schwor, sondern auf ein Buch, das die Verfassung der USA enthält. Später rückte sie im US-Repräsentantenhaus zunehmend nach rechts und stimmte immer wieder auch für Vorschläge des Präsidenten Donald Trump.

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