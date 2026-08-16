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Ärger bei WSG Tirol

Salzburg-Coach: „Ein Sieg mit Licht und Schatten“

Bundesliga
16.08.2026 20:29
Das Resultat war am Ende eindeutig – der Spielverlauf nicht immer!
Das Resultat war am Ende eindeutig – der Spielverlauf nicht immer!(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Red Bull Salzburg hat einen klaren 3:0-Sieg gegen WSG Tirol gefeiert. Während bei den Tirolern der Ärger über verpasste Gelegenheiten herrscht, zeigt sich auch Salzburg-Trainer Danny Röhl nicht ganz zufrieden. 

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Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Dass der Sieg von Salzburg verdient ist, darüber brauchen wir nicht reden, aber meine Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Fünf Topchancen und ein Elfmeter, da musst du einfach ein Tor machen, um gegen Salzburg eine Chance zu haben. Wir trauern dem daher ein bisschen nach. Nervös bin ich noch nicht, ich kenne den Verein, wir müssen nur die Kirche im Dorf lassen. Dass dieses Transferfenster schwierig ist für uns, haben wir gewusst. Ich bin aber überzeugt, dass der Sportdirektor noch die richtigen Dinge machen wird, Spieler kommen werden, die auch zu uns passen.“

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Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Es war ein Sieg mit Licht und Schatten. Wir haben gut begonnen, waren dann eiskalt vor dem Tor, hatten aber nach dem 2:0 eine Phase, wo wir den Gegner zu sehr ins Spiel reinkommen lassen und Chancen zulassen. Zur Halbzeit könnte es auch 6:3 stehen, das war mir hinten einen Ticken zu offen. Dann haben wir es sehr seriös runtergespielt, machen ein drittes Tor und es wäre auch ein viertes oder fünftes möglich gewesen. Gerade in den letzten 15 Minuten hätte ich mir gerade nach dem Spiel am Donnerstag mehr Kontrolle gewünscht, dass wir den Gegner gar nicht mehr an den Ball kommen lassen, diesen einfach laufen lassen. Da müssen wir uns hinentwickeln. Am Ende nehmen wir die drei Punkte nach einer Partie auf einem sicherlich nicht einfach zu bespielenden Platz gerne mit. Ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden, dass wir drei Tore erzielt haben.“

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