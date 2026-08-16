Salzburg-Coach: „Ein Sieg mit Licht und Schatten“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Es war ein Sieg mit Licht und Schatten. Wir haben gut begonnen, waren dann eiskalt vor dem Tor, hatten aber nach dem 2:0 eine Phase, wo wir den Gegner zu sehr ins Spiel reinkommen lassen und Chancen zulassen. Zur Halbzeit könnte es auch 6:3 stehen, das war mir hinten einen Ticken zu offen. Dann haben wir es sehr seriös runtergespielt, machen ein drittes Tor und es wäre auch ein viertes oder fünftes möglich gewesen. Gerade in den letzten 15 Minuten hätte ich mir gerade nach dem Spiel am Donnerstag mehr Kontrolle gewünscht, dass wir den Gegner gar nicht mehr an den Ball kommen lassen, diesen einfach laufen lassen. Da müssen wir uns hinentwickeln. Am Ende nehmen wir die drei Punkte nach einer Partie auf einem sicherlich nicht einfach zu bespielenden Platz gerne mit. Ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden, dass wir drei Tore erzielt haben.“