Straka bei USA-Turnier mit starker Schlussrunde

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim ersten Play-off-Turnier der PGA-Tour durch einen starken Schlusstag vom 53. Platz noch in Richtung der Top 35 verbessert.
Der 33-Jährige spielte bei den St. Jude Championship in Memphis am Sonntag eine 66er-Runde von vier unter Par. Damit sicherte er um Position 40 der Jahresrangliste seine Teilnahme am zweiten Play-off-Turnier nächste Woche in St. Louis ab. Dort dürfen die Top 50 des Rankings antreten.
Am Finalturnier in Atlanta sind nur noch die besten 30 der Rangliste dabei, dafür benötigt Straka in St. Louis wohl ein Spitzenergebnis.
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