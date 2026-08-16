Keine WM-Medaille für Österreich im Voltigieren

Österreich hat bei der Pferdesport-WM in Aachen nach Gruppen-Bronze am Samstag keine weitere Medaille im Voltigieren erreicht. Am Sonntag gab es für Anna Hladik und Hubertus Witzmann im Pas de Deux Rang vier, in der Teamwertung landete Österreich auf Platz fünf.
Im Einzelbewerb der Vielseitigkeit belegte Lea Siegl Rang 31, Katrin Khoddam-Hazrati 49. In der Dressur gewann die Britin Charlotte Fry nach dem Grand Prix Special tags darauf mit Glamourdale auch die Kür.
Vor knapp 40.000 Fans erhielt Titelverteidigerin Fry für ihre Kür 91,907 Punkte. Damit verwies sie die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour mit Mount St John Freestyle (91,236) auf Platz zwei, Bronze ging an Isabell Werth aus Deutschland mit Wendy de Fontaine (88,650).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.