Sängerin Courtney Love: „Ich wäre fast gestorben“

Die US-Sängerin Courtney Love wäre laut eigener Aussage „fast gestorben“. Als sie 2019 nach England umzog, sei es ihr sehr schlecht gegangen, berichtete die 62-Jährige auf Instagram. Ihr Körper sei „einfach explodiert, und ich war oft im Krankenhaus“.
Zudem habe sie ihre Haare verloren und nur noch etwa 100 Pfund (ungefähr 45 Kilogramm) gewogen. Die Ärztinnen und Ärzte hätten ihr gesagt, dass sie fast gestorben wäre. Allerdings habe sie das nicht geglaubt, sagte sie in einem Video weiter, das Love auf Instagram gepostet hat. Ihre Erkrankung habe sie damals bewusst nicht öffentlich gemacht, sagte die Witwe von Nirvana-Sänger Kurt Cobain weiter. Woran sie 2019 litt, verriet die Musikerin auch heute nicht.
„Irgendwie bin ich wieder gesund geworden. Ich bin gesund, was erstaunlich ist“, sagte Love weiter. Der Anlass für ihr persönliches Gesundheits-Update ist die Veröffentlichung ihres Albums. Dieses sei schon fertig, aber sie überlege noch, wie sie die Veröffentlichung angehen wolle, gab die US-Amerikanerin bekannt. Ihre Fans müssten noch etwas geduldig mit ihr sein.
Hier sehen Sie das Video von Courtney Love:
Plant Tour mit neuem Album
Sie habe viel Arbeit in ihre Musik gesteckt. Es sei ein „wirklich gutes Album“, ist Love überzeugt. Sie arbeitete jahrelang an der Platte, die ihr erstes Album seit 2010 ist. In die Songs seien die Erfahrungen mit Krankheit und Überleben eingeflossen, deutete die Sängerin an. Sie wolle künftig wieder öfter öffentlich auftreten und ihre neue Musik auch live präsentieren. So sei nach der Veröffentlichung eine Tour geplant, kündigte Love an.
Courtney Love hat mit ihrer Band Hole und auch alleine einige Erfolgsalben herausgebracht. Ihr bislang letztes Album mit Hole heißt „Nobody‘s Daughter“. Love war auch als Schauspielerin aktiv.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.