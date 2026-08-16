Sängerin Courtney Love: „Ich wäre fast gestorben“

Zudem habe sie ihre Haare verloren und nur noch etwa 100 Pfund (ungefähr 45 Kilogramm) gewogen. Die Ärztinnen und Ärzte hätten ihr gesagt, dass sie fast gestorben wäre. Allerdings habe sie das nicht geglaubt, sagte sie in einem Video weiter, das Love auf Instagram gepostet hat. Ihre Erkrankung habe sie damals bewusst nicht öffentlich gemacht, sagte die Witwe von Nirvana-Sänger Kurt Cobain weiter. Woran sie 2019 litt, verriet die Musikerin auch heute nicht.