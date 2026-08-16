Aschewolke und Lavaströme bei Vulkan Ätna

Das vulkanische Tremor-Signal, das Hinweise auf die im Inneren des Vulkans vorhandene Energie in den Magmakanälen gibt, ist am Sonntag wieder angestiegen. Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) ließ die Warnstufe für den Flugverkehr zunächst auf Orange. Lava wurde aus Öffnungen in Höhen von 2750 und 1990 Metern über dem Meeresspiegel ausgestoßen. Die am weitesten vorgedrungenen Lavaströme haben demnach eine Höhe von 1395 Metern erreicht.