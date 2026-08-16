Iran und Katar streiten wegen vermisster Piloten

In dem Schreiben aus dem Iran heißt es, die Piloten dürften weder ihre Familien noch iranische Vertreter kontaktieren oder treffen. Man habe daher das Internationale Komitee vom Roten Kreuz um Hilfe gebeten, um die drei iranischen Männer wieder freizubekommen. Bereits im Juni hatte die iranische Führung davon gesprochen, keine Informationen über den Verbleib der Piloten zu haben. Damals hieß es, die iranischen SU-24 Kampfjets seien bei einem Angriff auf den US-Militärstützpunkt al-Udeid von katarischen Jets abgefangen worden.