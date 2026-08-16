Ronaldo und Georgina verraten Details zur Hochzeit

Flitterwochen gab es für das Paar nicht. Bereits am Tag nach der Hochzeit reisten sie nach Riad zurück, weil Ronaldo mit seinem saudi-arabischen Verein al-Nassr in die neue Saison startet. Der Portugiese deutete in dem Interview zudem an, dass seine Karriere bald enden könnte. „Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr als Fußballer“, sagte der Portugiese. Danach wolle er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, reisen und das Leben genießen.