Traditions-Pferderennen wegen Regens verschoben

Schutz der Jungfrau Maria als Preis

Pro Rennen sind immer nur zehn der 17 Stadtteile zugelassen, und zwar auch immer jene sieben, die im Vorjahr aussetzen mussten. Die drei weiteren werden durch das Los bestimmt. Der Sieger gewinnt laut Tradition den Schutz der Jungfrau Maria für sein Stadtviertel und erhält als Trophäe das sogenannte Palio (ein Stofftuch) mit dem Abbild der Heiligen, das von bekannten Künstlern angefertigt wird. Die Stadtteile von Siena sind großteils nach Tieren benannt.