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Erfolgreiches Frosinone-Debüt für Romano Schmid

Fußball International
16.08.2026 20:00
Romano Schmid stand im Pokal schon in der Startelf.
Romano Schmid stand im Pokal schon in der Startelf.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_frosinonecalcio)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Erstes Pflichtspiel, erster Sieg für ÖFB-Teamspieler Romano Schmid bei Frosinone Calcio. In der ersten Runde der Coppa Italia stand der Österreicher beim 4:1-Sieg gegen Serie-B-Verein Juve Stabia gleich in der Startelf. Florian Grillitsch hingegen stand noch nicht im Kader. 

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Nur wenige Tage nach seinem Wechsel aus Bremen hat Schmid sein Startelf-Debüt bei Frosinone Calcio feiern dürfen. Trainer Massimiliano Alvini schenkte dem ÖFB-Teamspieler in der ersten Pokalrunde gegen Juve Stabia sein Vertrauen und wurde dafür belohnt. 

Denn der 26-Jährige zeigte eine gute Leistung. Wenngleich er noch Zeit brauchen wird, sich im neuen Team zurechtzufinden, konnte Schmid gleich einige gute Aktionen liefern. Nach 38 Spielminuten hatte sein neues Team schon für klare Verhältnisse gesorgt. Mit 3:0 ging es in die Halbzeitpause.

Grillitsch noch nicht im Kader
Der ÖFB-Teamspieler blieb dabei aber noch ohne Scorerpunkt. Seine erste Gelbe Karte holte sich Schmid in der 45. Minute aber noch ab. Nach der Pause gelang Juve Stabia in der 48. Minute ein schneller Treffer, doch Frosinone geriet dadurch nicht mehr ins Straucheln. 

Florian Grillitsch nach dem Medizincheck bei Frosinone.
Florian Grillitsch nach dem Medizincheck bei Frosinone.(Bild: Screenshot/Instagram_gianlucadimarzio.com)

Schmid wurde in der 56. Minute ausgewechselt und erhielt gleich zustimmende Reaktionen. ÖFB-Kollege Grillitsch, der gleichzeitig zum Serie-A-Verein gewechselt war, stand am Sonntag noch nicht im Kader. Am Ende durfte aber auch er sich über den 4:1-Sieg und den Aufstieg in die nächste Pokalrunde freuen. 

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