Erfolgreiches Frosinone-Debüt für Romano Schmid

Grillitsch noch nicht im Kader

Der ÖFB-Teamspieler blieb dabei aber noch ohne Scorerpunkt. Seine erste Gelbe Karte holte sich Schmid in der 45. Minute aber noch ab. Nach der Pause gelang Juve Stabia in der 48. Minute ein schneller Treffer, doch Frosinone geriet dadurch nicht mehr ins Straucheln.