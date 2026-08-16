„Zauber-Zawie“ glänzte in seiner Heimat

Der FC Red Bull Salzburg setzte sich am Innsbrucker Tivoli mit 3:0 bei der WSG Tirol durch. Ausgerechnet ein Tiroler auf Bullen-Seite wusste dabei besonders zu überzeugen. Die „Krone“-Noten zum Bundesliga-Spiel.
Zawieschitzky 5
„Zauber-Zawie“ rettete sein Team in seiner Tiroler Heimat eindrucksvoll. Hieltgegen Olakigbe, den Elfer von Hinterseer und den Striednig-Nachschuss.
Morgalla 3
Musste nach 22 Minuten mit Knieproblemen raus.
Drexler 3
Solide Partie.
Zabransky 3
In der Luft stark, am Boden aber nicht sattelfest und verursachteden Elfmeter.
Krätzig 5
Das 1:0 vorbereitet, das 2:0 selbst erzielt -macht Schmid Konkurrenz.
Barry 5
Das 3:0 gehört zu 90 Prozent dem Startelfkapitän – starke Balleroberung.
Kjaergaard 3
Vier Abschlüsse des Dänen, wirklich gefährlich war aber keiner davon.
Baidoo 3
Dem Ghanaer fehlte die letzte Konsequenz.
Konate 4
Die Kaltschnäuzigkeit vom 1:0 müsste der Ivorer öfter unter Beweis stellen.
Redzic 4
Eine Großchance vergab er alleinstehend vor Hamzic, sonst sehr umtriebig.
Vertessen 2
Hätte ein Tor machen können, blieb zur Pause für Kitano in der Kabine.
Veratschnig 3
Hätte geschont werden sollen, spieltetrotzdem solide rund 70 Minuten.
Kitano 4
Entschied mit seinem ersten Ligatreffer seit Anfang April die Partie.
Mazurek 3
Unauffällig.
Camara 3
Ein Abschluss in Minute 90.
Schmid 3
Solide.
Trainer Röhl 4
Obwohl er sein Team an sechs Positionen veränderte, dominierte es und war auch offensiv effizient.
Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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