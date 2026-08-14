Industrie würde gerne zwei Feiertage streichen

Gibt es ein großes „Aber“?

Ja, das gibt es. Ich vermisse die echten Reformen. Beispiel Pensionssystem: Jeder weiß, dass sich das nicht ausgehen kann. Wenn wir alle gesund älter werden, Gott sei Dank, können wir nicht glauben, dass wir nicht auch etwas länger im Erwerbsleben bleiben müssen. Zweites Thema Sozialreform: Natürlich müssen wir den Schwachen helfen. Das ist keine Frage. Aber wer nicht will, kann auch deutlich weniger bekommen. Das Dritte ist das Thema Gesundheit. Hier muss man aufpassen, dass das System nicht ausgenützt wird. Wenn ich heute am Wochenende in ein Krankenhaus gehe, sitzen dort viele wegen einer Kopfwehtablette oder wegen eines Pflasters. Das ist jetzt natürlich plakativ gesagt, aber ein Selbstbehalt von etwa 25 Euro würde Sinn machen. Auch hier kann man die Schwache ausnehmen, aber ich muss beginnen, gewisse Dinge auch zu steuern.