Doppel-Stockerl für Rettenegger vor Heimpublikum

Thomas Rettenegger verbuchte einen vierten Rang, Fabio Obermeyr wurde einmal Sechster. „Es war ein großer Schritt in die richtige Richtung“, freute sich Stefan Rettenegger am Sonntag über seine starke Sprungleistung. „Das Rennen war sehr grausam, vorne waren drei wirklich sehr schnelle Läufer mit dabei. Ich habe ein großes Loch schließen müssen, was sehr viel Energie gekostet hat. Ich bin aber wirklich zufrieden mit meiner Form. Jetzt gehts nach Oberstdorf, wo ich letztes Jahr den Bewerb gewinnen konnte. Das Nightrace dort ist immer etwas Besonders, das wird wieder richtig cool.“