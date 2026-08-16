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Sommer-GP in der Kombi

Doppel-Stockerl für Rettenegger vor Heimpublikum

Sport
16.08.2026 20:30
Stefan Rettenegger zeigte in seiner Heimat auf.
Stefan Rettenegger zeigte in seiner Heimat auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Ein höchst erfolgreiches Wochenende erlebten die heimischen Nordischen Kombinierer im Rahmen des Sommer Grand Prix in Bischofshofen. Die ÖSV-Athleten hatten gleich vier Stockerlplätze zu feiern. Ein Dreifach-Olympiasieger aus Norwegen war indes nicht zu schlagen.

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Je zwei Bewerbe bestritten Damen und Herren zum Auftakt des Sommer Grand Prix, der erstmals seit 2007 wieder in Bischofshofen Station machte.

Für Österreichs Team, das ohne den verletzten Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter auskommen musste, verliefen die Wettkämpfe sehr erfolgreich.

Stefan Rettenegger (li.) im Gespräch mit Cheftrainer Christoph Bieler.
Stefan Rettenegger (li.) im Gespräch mit Cheftrainer Christoph Bieler.(Bild: Andreas Tröster)

Vier Podestplätze in vier Bewerben für den ÖSV
Lokalmatador Stefan Rettenegger, ein gebürtiger Pongauer, stürmte als Dritter gleich an beiden Tagen auf das Podium. Geschlagen wurde er jeweils nur von einem Brüderpaar. Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Öftebro verwies dabei stets Einar auf den zweiten Platz.

Thomas Rettenegger verbuchte einen vierten Rang, Fabio Obermeyr wurde einmal Sechster. „Es war ein großer Schritt in die richtige Richtung“, freute sich Stefan Rettenegger am Sonntag über seine starke Sprungleistung. „Das Rennen war sehr grausam, vorne waren drei wirklich sehr schnelle Läufer mit dabei. Ich habe ein großes Loch schließen müssen, was sehr viel Energie gekostet hat. Ich bin aber wirklich zufrieden mit meiner Form. Jetzt gehts nach Oberstdorf, wo ich letztes Jahr den Bewerb gewinnen konnte. Das Nightrace dort ist immer etwas Besonders, das wird wieder richtig cool.“

Zweimal am Podest: Katharina Gruber.
Zweimal am Podest: Katharina Gruber.(Bild: Andreas Tröster)

Bei den Damen holte die Oberösterreicherin Katharina Gruber die Kohlen aus dem Feuer. Die 17-Jährige, die im vergangenen Winter ihren ersten Weltcupsieg feiern konnte, landete an beiden Tagen auf dem Bronzerang.

„Der Tag war wieder sehr gut und der Wettkampfsprung der Beste vom ganzen Wochenende. Auch auf der Rollerrunde lief alles nach Plan. Die beiden Stockerlplätze sind die Bestätigung, dass wir im Training wirklich viel richtig gemacht haben“, resümierte Gruber.

Der Sieg ging einmal an Ida Marie Hagen und einmal an die Slowenin Ema Volavsek, die die Norwegerin am zweiten Renntag vor Hunderten begeisterten Zuschauern im Zielsprint hinter sich ließ.

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