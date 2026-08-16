Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

SK Rapid gegen den GAK ab 19 Uhr LIVE

Bundesliga
16.08.2026 05:05
Kann Rapid gegen den GAK siegen?
Kann Rapid gegen den GAK siegen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritter Spieltag in der Fußball-Bundesliga: SK Rapid empfängt den GAK. Wir berichten live ab 19 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

In der Vorsaison gegen den GAK sieglos, arbeitet Rapid zum Abschluss der 3. Runde am Ausbau einer aktuellen Siegesserie. „Alles läuft gut, es ist schwierig, aktuell nicht positiv zu sein. Aber unser einziger Fokus liegt darauf, die Sachen weiter gut zu machen, die uns diesen guten Start beschert haben“, erklärte Trainer Johannes Hoff Thorup. Die Hütteldorfer haben zwar die ersten sieben Pflichtspiele der Saison gewonnen, in der Liga gegen Altach (1:0) und in Ried (1:2) aber jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Hoff Thorup begründete dies mit schwacher Chancenauswertung seines Teams und der allgemeinen Dichte der Liga. „Wir sehen jede Woche, dass die erwarteten Topteams gegen jeden Punkte liegenlassen können. Das ist ein Fakt, es ist große Qualität in der Liga.“

Beim GAK stellte Rapids Trainer Parallelen zu Altach fest. „Sie verteidigen ähnlich.“ Man werde sich deshalb die Erkenntnisse aus dem Spiel gegen die Vorarlberger genau zu Gemüte führen. Im Vergleich zum souverän geschafften Aufstieg in der Conference-League-Qualifikation am Mittwoch gegen Paide werden zahlreiche Spieler der ersten Garnitur wieder in die Startelf rotieren. Gegen den GAK holte Grün-Weiß in der Vorsaison ein 1:1 in Graz und kassierte zuhause eine 1:2-Schlappe. GAK-Spieler Christian Lichtenberger ist das in bester Erinnerung: „Rapid ist mit einer starken Serie in die Saison gestartet, aber wir wissen aus der vergangenen Spielzeit, dass wir den Wienern wehtun können. Natürlich sind wir motiviert und wollen an diesem Sonntag der Kracher sein, der in Wien zündet.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
16.08.2026 05:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
91.422 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
83.632 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
79.268 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2467 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1561 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
869 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
SK Rapid gegen den GAK ab 19 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Hartberg gegen die Wiener Austria ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
WSG Tirol gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE
Sturm gegen Altach
Die Reaktionen: Umkämpftes Match und Transferärger
Kleiner Wermutstropfen
Sturms Matchwinner Jatta verrät das Erfolgsrezept

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf