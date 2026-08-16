SK Rapid gegen den GAK ab 19 Uhr LIVE

In der Vorsaison gegen den GAK sieglos, arbeitet Rapid zum Abschluss der 3. Runde am Ausbau einer aktuellen Siegesserie. „Alles läuft gut, es ist schwierig, aktuell nicht positiv zu sein. Aber unser einziger Fokus liegt darauf, die Sachen weiter gut zu machen, die uns diesen guten Start beschert haben“, erklärte Trainer Johannes Hoff Thorup. Die Hütteldorfer haben zwar die ersten sieben Pflichtspiele der Saison gewonnen, in der Liga gegen Altach (1:0) und in Ried (1:2) aber jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Hoff Thorup begründete dies mit schwacher Chancenauswertung seines Teams und der allgemeinen Dichte der Liga. „Wir sehen jede Woche, dass die erwarteten Topteams gegen jeden Punkte liegenlassen können. Das ist ein Fakt, es ist große Qualität in der Liga.“