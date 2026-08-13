Fünf Feuerwehren zu Brand auf Bauernhof alarmiert

Ein Fenster war beim Eintreffen der Feuerwehren bei dem landwirtschaftlichen Anwesen bereits vor Hitze zerberstet: Die Einsatzkräfte gingen rasch gegen einen Zimmerbrand in Edla im Bezirk Amstetten vor und konnten so auch noch einen Hund und eine Katze vor den Flammen retten.
Fünf Feuerwehren wurden am Donnerstagnachmittag nach Edla bei Amstetten zu einem Brand der Stufe B3 gerufen. Ein Zimmer eines Bauernhofes brannte, durch die Hitzeentwicklung hatte es bereits ein Fenster zerrissen. Atemschutzträger stiegen über Fenster in das Gebäude ein und löschten den Zimmerbrand.
Hund und Katze gerettet
Dabei konnten die Florianis auch einen Hund und eine Katze vor den Flammen retteten. Teile des Daches wurden im Anschluss abgetragen, um weitere Brandnester zu lokalisieren und ihnen „den Garaus“ zu machen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehren Edla-Boxhofen, Amstetten, Greinsfurth, Zeillern und Viehdorf standen im Einsatz, der mittlerweile beendet wurde.
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