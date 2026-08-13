Fünf Feuerwehren zu Brand auf Bauernhof alarmiert

Hund und Katze gerettet

Dabei konnten die Florianis auch einen Hund und eine Katze vor den Flammen retteten. Teile des Daches wurden im Anschluss abgetragen, um weitere Brandnester zu lokalisieren und ihnen „den Garaus“ zu machen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehren Edla-Boxhofen, Amstetten, Greinsfurth, Zeillern und Viehdorf standen im Einsatz, der mittlerweile beendet wurde.