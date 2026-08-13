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Polen senkt Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel

Außenpolitik
13.08.2026 19:07
In Polen wird die Mehrwertsteuer auf Treibstoffe vorübergehend gesenkt (Symbolbild).
In Polen wird die Mehrwertsteuer auf Treibstoffe vorübergehend gesenkt (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/Krzysztof Bubel )
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Von krone.at

Polens Regierung hat beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel von bislang 23 Prozent auf acht Prozent zu senken. Die Maßnahme werde ab kommendem Montag bis zum Ende der Schulferien am 31. August gelten, sagte Regierungschef Donald Tusk.

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Das solle den Menschen vor allem bei der Rückkehr aus dem Urlaub finanzielle Erleichterung bringen. Zudem werde der Energieminister nun täglich einen maximalen Kraftstoff-Einzelhandelspreis festlegen, der sich an den durchschnittlichen Großhandelspreisen und Betriebskosten der größten Lieferanten orientiere, sagte Tusk. Er rechnet damit, dass Diesel um etwa 23 Cent pro Liter günstiger werde. Am Donnerstag kostete der Liter Benzin in unserem Nachbarland umgerechnet etwa 1,66 Euro. Für Diesel wurden ungefähr 1,88 Euro pro Liter fällig.

Polens Regierung hatte nach Beginn des Iran-Kriegs ein Spritpreispaket eingeführt. Von Ende März bis Ende Juli galt nicht nur der gesenkte Mehrwertsteuersatz. Der Energieminister hatte auch die Möglichkeit, die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoffe zu reduzieren.

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