Polen senkt Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel

Das solle den Menschen vor allem bei der Rückkehr aus dem Urlaub finanzielle Erleichterung bringen. Zudem werde der Energieminister nun täglich einen maximalen Kraftstoff-Einzelhandelspreis festlegen, der sich an den durchschnittlichen Großhandelspreisen und Betriebskosten der größten Lieferanten orientiere, sagte Tusk. Er rechnet damit, dass Diesel um etwa 23 Cent pro Liter günstiger werde. Am Donnerstag kostete der Liter Benzin in unserem Nachbarland umgerechnet etwa 1,66 Euro. Für Diesel wurden ungefähr 1,88 Euro pro Liter fällig.