Die „Krone“ bringt Sie ins Reich der Tiere

Wildtiere, spektakuläre Naturaufnahmen und modernste Technik mitten in Wien: Mit „Planet der Tiere“ ist eines der beliebtesten Erlebnisse des IMMERSIUM zurück. Die „Krone“ verlost jetzt 30 Tickets für die immersive Ausstellung und lädt ihre Leser zu einer faszinierenden Reise durch die Tierwelt unseres Planeten ein.