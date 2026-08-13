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IMMERSIUM:Wien

Die „Krone“ bringt Sie ins Reich der Tiere

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13.08.2026 19:00
Gesponsert
(Bild: SIMON CASETTI)
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Wildtiere, spektakuläre Naturaufnahmen und modernste Technik mitten in Wien: Mit „Planet der Tiere“ ist eines der beliebtesten Erlebnisse des IMMERSIUM zurück. Die „Krone“ verlost jetzt 30 Tickets für die immersive Ausstellung und lädt ihre Leser zu einer faszinierenden Reise durch die Tierwelt unseres Planeten ein.

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Mehr als 90.000 Besucher ließen sich bereits von „Planet der Tiere – Die immersive Ausstellung“ begeistern. Seit Juli ist das Erlebnis nun wieder im IMMERSIUM in der Wiener Innenstadt zu sehen – mit neuen Attraktionen, zusätzlichen Inhalten und noch mehr Möglichkeiten zum Entdecken und Mitmachen.

Auf mehr als 1.100 Quadratmetern und drei Etagen geht es für die Besucher auf eine rund 60-minütige Reise durch einige der faszinierendsten Lebensräume unserer Erde. Dabei treffen moderne Technologie, spannende Wissensvermittlung und beeindruckende Naturbilder aufeinander.

(Bild: SIMON CASETTI)

ORF-Universum in spektakulären 360 Grad
Das Herzstück bildet die immersive Hauptshow „Planet der Tiere“. Grundlage dafür sind Aufnahmen aus den preisgekrönten Naturdokumentationen von ORF Universum. In beeindruckender 24K-Auflösung und als 360-Grad-Projektion werden Besucher mitten in die Natur versetzt. Von den Tiefen der Ozeane bis in weit entfernte Regionen der Erde können Tiere und ihre Lebensräume aus völlig neuen Perspektiven erlebt werden. Statt nur zuzusehen, soll das Publikum regelrecht Teil der gezeigten Welt werden.

(Bild: SIMON CASETTI)

Viele neue Highlights 
Für das Comeback wurde „Planet der Tiere“ noch einmal umfassend erweitert. Neu sind unter anderem zusätzliche Inhalte für die immersive Hauptshow, weitere Mitmach- und Wissensstationen sowie eine neue immersive Art Station. So soll bei jedem Besuch eine Mischung aus Abenteuer, Unterhaltung und Wissensvermittlung entstehen – und das mitten in der Wiener Innenstadt.

Tickets gewinnen
Die „Krone“ verlost nun insgesamt 30 Tickets für „Planet der Tiere“ im Immersium:Wien. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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