Bayern: Shopping beendet, jetzt sollen 90 Mio. her

„Sie haben es bei uns schwer“

Die Verhandlungen um das aussortierte Trio könnten sich deshalb noch hinziehen. Dass die Münchner mit Palhinha, Boey und Zaragoza nicht mehr planen, hatte Max Eberl während der Saisonvorbereitung bereits deutlich gemacht. „Die Spieler würden wir gerne abgeben, sie haben es bei uns schwer. Trotzdem haben sie natürlich das Recht, bei uns zu trainieren und alles zu geben. Für die generelle Planung haben wir aber andere Ideen“, so der Sportvorstand.