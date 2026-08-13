Attersee vor Niedrigwasser: Abfluss wird reduziert

Durch die anhaltende Trockenheit verliert der Attersee bereits so viel Wasser, dass ohne Eingriff „in wenigen Wochen ein ökologisch kritischer Niedrigwasserbereich droht“. Daher ordnete die Wasserrechtsbehörde des Landes eine vorübergehende Änderung der Steuerung am Klauswehr an. „Der Abfluss aus dem Attersee in die Ager wird ab sofort auf 4,5 Kubikmeter pro Sekunde reduziert“, teilte der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Donnerstag mit.

Zu wenig Wasser

„Wir müssen jetzt handeln und dürfen nicht warten, bis die Ager nur noch ein Rinnsal ist. Wasser, das wir heute kontrolliert zurückhalten, hilft uns, die kommenden trockenen Wochen besser zu überstehen“, sagte er. Ziel sei es, den Attersee langsamer absinken zu lassen und gleichzeitig genug Wasser für ein gesundes Leben in der Ager zu sichern.