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Frische 7 bis 17 Grad

Nach Himmelsspektakeln folgt klare Sternennacht

Österreich
13.08.2026 19:00
Österreich erwartet eine weitgehend klare und sternenreiche Nacht. (Symbolbild)
Österreich erwartet eine weitgehend klare und sternenreiche Nacht. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den astronomischen Höhepunkten der Nacht auf Donnerstag richtet sich der Blick am Donnerstagabend erneut nach oben. Denn auch die kommende Nacht verspricht beste Bedingungen für alle, die gerne in den Sternenhimmel schauen.

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Über Österreich breitet sich in der Nacht auf Freitag ein ruhiges, beinahe makelloses Himmelsbild aus: störungsfrei und weitgehend sternenklar präsentiert sich die Nacht in allen Landesteilen. Nach dem spektakulären Himmelsschauspiel der vergangenen Nacht könnte es also kaum passender weitergehen.

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Nur inneralpin und im Süden mischen sich gegen Morgen vereinzelt flache Nebelfelder unter den klaren Himmel.

Auch der Wind hält sich zurück. Meist weht er nur schwach, lediglich im westlichen Donauraum kann er zeitweise mäßig auffrischen. Die Strömung kommt dabei überwiegend aus östlichen Richtungen.

Nächte werden wieder kühler
Wer in dieser Nacht noch einmal den Blick gen Himmel richtet, sollte allerdings nicht allzu leicht bekleidet hinausgehen: Die Temperaturen sinken auf meist 7 bis 17 Grad. Besonders in klaren Regionen kann sich die Nacht damit schon recht frisch anfühlen.

So klingt ein außergewöhnlicher astronomischer Mittwochabend in einer ebenso stimmungsvollen Donnerstagnacht aus. 

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Am Freitag wieder über 30 Grad
Auch am Freitag bleibt uns das ruhige Sommerwetter erhalten – und die Temperaturen ziehen wieder etwas an. In weiten Teilen des Landes scheint von früh bis spät die Sonne, nur im Westen und Südwesten tauchen am Nachmittag einige harmlose Wölkchen auf.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Nach einem frischen Morgen mit 7 bis 17 Grad klettert das Thermometer auf 27 bis 35 Grad. Die höchsten Werte werden einmal mehr im Westen erwartet.

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