Nach Himmelsspektakeln folgt klare Sternennacht

Am Freitag wieder über 30 Grad

Auch am Freitag bleibt uns das ruhige Sommerwetter erhalten – und die Temperaturen ziehen wieder etwas an. In weiten Teilen des Landes scheint von früh bis spät die Sonne, nur im Westen und Südwesten tauchen am Nachmittag einige harmlose Wölkchen auf.