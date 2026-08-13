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Viola Matthäus spricht über schweren Weg zum Baby

Adabei Österreich
13.08.2026 19:00
Viola Matthäus und Gatte Andreas Gangl begrüßten ihre kleine Kaia mittlerweile als neue ...
Viola Matthäus und Gatte Andreas Gangl begrüßten ihre kleine Kaia mittlerweile als neue Erdenbürgerin.(Bild: Krone-Collage/hannahflickfotografie)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Es braucht Mut, so offen über den oft schwierigen Weg zum Wunschbaby zu sprechen. Viola Matthäus, Tochter von Fußballlegende Lothar Matthäus, hat diesen Mut. Sie erzählte nun offen in einem Interview mit dem Magazin „Bunte“ über ihr Glück, das sie fast schon aufgegeben hatte.

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„Vor Kaia mussten wir zwei Fehlgeburten verkraften. Es waren Zeiten voller Trauer und Zweifel. Zwischendurch habe ich auch mal die Hoffnung verloren“, so Viola Matthäus. Dass sie jetzt die kleine Kaia kerngesund in den Armen halte, sei ein echtes Wunder und ein großes Geschenk. „Jeder Blick in ihre Augen erinnert mich daran, dass sich all die Tränen, die Ängste und das Durchhalten am Ende gelohnt haben.“ Das Glück zu dritt genießt die in Salzburg wohnhafte Familie jetzt deshalb umso mehr.

Viola Matthäus und Gatte Andreas Gangl beim Babyshooting.
Viola Matthäus und Gatte Andreas Gangl beim Babyshooting.(Bild: hannahflickfotografie)

Auch über den Verlust ihres ersten Sohnes im fünften Monat spricht die 38-Jährige offen. „Im Februar 2022 musste ich ihn im Krankenhaus in Wien zur Welt bringen. Wegen Corona durfte Andi nicht bei mir sein. Ich war in diesem Moment ganz alleine [...]. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens.“

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Auch ihre Ehe stand zu diesem Zeitpunkt auf der Kippe. Matthäus und ihr Mann Andreas Gangl taten sich mit der Bewältigung des Schmerzes schwer und wählten jeweils unterschiedliche Wege der Trauerbewältigung. „Ich habe viel geredet. Nur leider nicht mit Andi. Dadurch haben wir uns als Paar immer weiter voneinander entfernt“, gesteht Viola Matthäus.

Sogar die Ehe des Paares stand auf der Kippe.
Sogar die Ehe des Paares stand auf der Kippe.(Bild: hannahflickfotografie)

Nun ist der Blick nach vorn gerichtet. Auch Opa Lothar Matthäus freut sich über den Familienzuwachs: „Er ist unheimlich stolz und ganz vernarrt in Kaia“.

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