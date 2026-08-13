Viola Matthäus spricht über schweren Weg zum Baby

„Vor Kaia mussten wir zwei Fehlgeburten verkraften. Es waren Zeiten voller Trauer und Zweifel. Zwischendurch habe ich auch mal die Hoffnung verloren“, so Viola Matthäus. Dass sie jetzt die kleine Kaia kerngesund in den Armen halte, sei ein echtes Wunder und ein großes Geschenk. „Jeder Blick in ihre Augen erinnert mich daran, dass sich all die Tränen, die Ängste und das Durchhalten am Ende gelohnt haben.“ Das Glück zu dritt genießt die in Salzburg wohnhafte Familie jetzt deshalb umso mehr.