Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verstörender Vorfall

TV-Rivale beschimpft Jazz Gitti, die beißt zu

Viral
13.08.2026 19:08
Während eines Konzerts wurde Jazz Gitti bedrängt und biss zu.
Während eines Konzerts wurde Jazz Gitti bedrängt und biss zu.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Reality-TV-Teilnehmer „King Kev“ geriet schon bei „Forsthaus Rampensau“ immer wieder mit Jazz Gitti aneinander. Jetzt ist der Streit zwischen den beiden offenbar eskaliert. Als er die Sängerin während ihres Auftritts auf der Bühne wüst beschimpfte, biss diese zu.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei einem Auftritt der 80-Jährigen kommt es zum Zwischenfall. Der Fernsehshow-Akteur stürmt die Bühne und reißt Jazz Gitti das Mikrofon aus der Hand. Dann fängt er an, sie lautstark zu beschimpfen.

Ein Video der verstörenden Aktion postete „King Kev“ selbst auf Instagram:

Beleidigt sie heftig
Als Jazz Gitti versucht, dem jungen Mann das Mikrofon abzunehmen, will dieser nicht loslassen. Kurzerhand beißt sie ihn in den Oberarm. „King Kev“ zeigt sich unbeeindruckt und ruft, sie sei schon im TV „voll auf ihn losgegangen“. „Ja genau so, wie sie es jetzt wieder tut, sie kann mich beißen, zwicken, Jazz Gitti ist hässlich.“

Lesen Sie auch:
Die Jazz Gitti war bestens gelaunt: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Übergabe der ...
Musik-Legende
Ehrenplakette des Landes NÖ für die Jazz Gitti!
11.08.2026
Böse Krebs-Diagnose
Jazz Gitti: „Hätt ich gewartet, wäre alles anders“
25.06.2026

Zuschauer fragen nach Polizei
Die Auseinandersetzung endet damit, dass „King Kev“ noch seinen eigenen Auftritt als Rapper ankündigt und Jazz Gitti das Mikrofon zurückgibt. Danach verlässt er die Bühne. Zuschauer fragen indes, ob keine Polizeibeamten vor Ort seien, wie im Video zu hören ist.

Ob auf den Vorfall tatsächlich ein Polizeieinsatz folgte, ist nicht klar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
13.08.2026 19:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Betty Bromage ist die älteste „Wing Walkerin“ der Welt.
Extremes Hobby
97-Jährige ist älteste „Wing Walkerin“ der Welt
Denen ist nix heilig!
Dreiste Kidnapper zwängen in Indien Kuh in Auto
Er wich gekonnt aus
Einstürzendes Haus verfehlt Scooter-Fahrer knapp
So eine massive Invasion der Japankäfer hat Italien noch nicht erlebt.
Schädling am Vormarsch
Italien: Japankäfer fressen Weinberge kahl
Video geht viral
Elektroauto schleift eigenen Motor hinter sich her
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
162.852 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
127.524 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
99.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1181 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1072 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
976 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Mehr Viral
Verstörender Vorfall
TV-Rivale beschimpft Jazz Gitti, die beißt zu
Nebelhorn betätigt
Hohe Geldstrafe für Störung von Eisbären verhängt
Kein Plakat erhalten
Kanadisches Kino zeichnet Spider-Man eben selbst
„Powerball“-Jackpot
US-Lottospieler gewinnt 903 Millionen Euro
Kuriose Nachwahl in GB
Nigel Farage muss gegen „Count Binface“ antreten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf