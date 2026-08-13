TV-Rivale beschimpft Jazz Gitti, die beißt zu

Beleidigt sie heftig

Als Jazz Gitti versucht, dem jungen Mann das Mikrofon abzunehmen, will dieser nicht loslassen. Kurzerhand beißt sie ihn in den Oberarm. „King Kev“ zeigt sich unbeeindruckt und ruft, sie sei schon im TV „voll auf ihn losgegangen“. „Ja genau so, wie sie es jetzt wieder tut, sie kann mich beißen, zwicken, Jazz Gitti ist hässlich.“