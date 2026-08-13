TV-Rivale beschimpft Jazz Gitti, die beißt zu

Der Reality-TV-Teilnehmer „King Kev“ geriet schon bei „Forsthaus Rampensau“ immer wieder mit Jazz Gitti aneinander. Jetzt ist der Streit zwischen den beiden offenbar eskaliert. Als er die Sängerin während ihres Auftritts auf der Bühne wüst beschimpfte, biss diese zu.
Bei einem Auftritt der 80-Jährigen kommt es zum Zwischenfall. Der Fernsehshow-Akteur stürmt die Bühne und reißt Jazz Gitti das Mikrofon aus der Hand. Dann fängt er an, sie lautstark zu beschimpfen.
Ein Video der verstörenden Aktion postete „King Kev“ selbst auf Instagram:
Beleidigt sie heftig
Als Jazz Gitti versucht, dem jungen Mann das Mikrofon abzunehmen, will dieser nicht loslassen. Kurzerhand beißt sie ihn in den Oberarm. „King Kev“ zeigt sich unbeeindruckt und ruft, sie sei schon im TV „voll auf ihn losgegangen“. „Ja genau so, wie sie es jetzt wieder tut, sie kann mich beißen, zwicken, Jazz Gitti ist hässlich.“
Zuschauer fragen nach Polizei
Die Auseinandersetzung endet damit, dass „King Kev“ noch seinen eigenen Auftritt als Rapper ankündigt und Jazz Gitti das Mikrofon zurückgibt. Danach verlässt er die Bühne. Zuschauer fragen indes, ob keine Polizeibeamten vor Ort seien, wie im Video zu hören ist.
Ob auf den Vorfall tatsächlich ein Polizeieinsatz folgte, ist nicht klar.
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