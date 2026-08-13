Testspiel-Chaos! Ex-Real-Coach im Mittelpunkt

Arbeloa marschierte daraufhin direkt in die Katakomben und seine Fulham-Spieler folgten ihm. Nur: Die Mannschaft des FC Málaga blieb auf dem Rasen. Weil die Begegnung im Rahmen des von den Spaniern ausgerichteten Vorbereitungswettbewerbs „Trofeo Costa del Sol“ stattfand, gingen die Gastgeber davon aus, dass nach dem Remis ein Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden müsse.