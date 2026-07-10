Was die Hochzeit von Swift wirklich gekostet hat!

Weit entfernt von durchschnittlich

Esther Lee, Redaktionsleiterin bei „The Knot Worldwide“, sagte gegenüber der Kolumne „Page Six“ der Zeitung „New York Post“: „Während eine durchschnittliche Hochzeit in den USA laut der ,The Knot Real Weddings Study‘ etwa 34.000 US-Dollar kostet, bewegte sich diese Produktion in einer völlig anderen Größenordnung. Wir schätzen, dass Dekoration und Blumenschmuck mindestens fünf Millionen US-Dollar gekostet haben.“ Die Hochzeitsexpertin fügte hinzu: „Hinzu kommt, dass durch maßgeschneiderte Stoffinstallationen und neue Teppiche der gesamte Veranstaltungsort komplett umgestaltet werden musste.“