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Was die Hochzeit von Swift wirklich gekostet hat!

Society International
10.07.2026 15:24
Mehr als 1.000 Gäste feierten mit Taylor Swift und Travis Kelce ihre glamouröse Traumhochzeit. ...
Mehr als 1.000 Gäste feierten mit Taylor Swift und Travis Kelce ihre glamouröse Traumhochzeit. Während die Besucher (r.) zur Feier strömten, wurde der Madison Square Garden in New York für das Millionen-Event komplett umgestaltet.(Bild: Krone-Collage/AP/Evan Agostini, EPA/JOHN G. MABANGLO, EPA/OLGA FEDOROVA)
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Von krone.at

Nicht kleckern, klotzen! Taylor Swift und Travis Kelce machten für ihre Hochzeit gleich eine der berühmtesten Event-Locations der Welt dicht. Der Madison Square Garden in New York wurde für zwei Abende zur privaten Glamour-Kulisse des Superstar-Paares – inklusive luxuriösem Probe-Dinner und Feier mit rund 1.000 Gästen. Was das gekostet hat? Jetzt kursieren erste Schätzungen – und die haben es gewaltig in sich.

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Allein für Blumen, Dekoration und die komplette Verwandlung der legendären Arena sollen Millionen geflossen sein. Dazu kamen Catering, Entertainment, Security und die aufwendige Logistik für die riesige Gästeschar. Experten gehen davon aus, dass sich die Märchenhochzeit von Taylor und Travis am Ende auf 20 bis 30 Millionen US-Dollar summiert haben könnte.

Weit entfernt von durchschnittlich
Esther Lee, Redaktionsleiterin bei „The Knot Worldwide“, sagte gegenüber der Kolumne „Page Six“ der Zeitung „New York Post“: „Während eine durchschnittliche Hochzeit in den USA laut der ,The Knot Real Weddings Study‘ etwa 34.000 US-Dollar kostet, bewegte sich diese Produktion in einer völlig anderen Größenordnung. Wir schätzen, dass Dekoration und Blumenschmuck mindestens fünf Millionen US-Dollar gekostet haben.“ Die Hochzeitsexpertin fügte hinzu: „Hinzu kommt, dass durch maßgeschneiderte Stoffinstallationen und neue Teppiche der gesamte Veranstaltungsort komplett umgestaltet werden musste.“

Taylor Swift und Travis Kelce sollen für ihre prunkvolle Hochzeit mit rund 1.000 Gästen ...
Taylor Swift und Travis Kelce sollen für ihre prunkvolle Hochzeit mit rund 1.000 Gästen schätzungsweise 30 Millionen US-Dollar ausgegeben haben.(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Monatelange Planung nötig
Lee geht außerdem davon aus, dass Catering, Service und die gesamte Logistik für die rund 1.100 Gäste bei zu drei Millionen US-Dollar verschlungen haben. Die Outfits von Braut und Bräutigam sowie das Unterhaltungsprogramm hätten die Kosten um weitere zwei Millionen US-Dollar erhöht.

Nach Einschätzung der Expertin dürfte die Planung mehrere Monate in Anspruch genommen haben. Mindestens sechs Planungstreffen seien nötig gewesen. Sie erklärte: „Spitzendesigner wählen nicht einfach irgendein allgemeines Motto. Sie beginnen mit der räumlichen Gestaltung und überlegen, wie sich ein riesiger Veranstaltungsort in eine intime Atmosphäre verwandeln lässt.“

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Mini-Flitterwochen in Montana
Unterdessen berichtete die „Daily Mail“, dass Taylor und Travis nach ihrer Hochzeit zunächst von der Bildfläche verschwanden, um eine „Mini-Hochzeitsreise“ in Montana zu verbringen, bevor später längere Flitterwochen in Europa folgen sollen. Ein Insider sagte der Zeitung, das Paar habe zunächst die „Blase des frisch verheirateten Glücks“ genießen wollen und deshalb einige Tage im exklusiven Yellowstone Club in Big Sky im US-Bundesstaat Montana verbracht.

Die Frischvermählten sollen ihre eigentlichen Flitterwochen zunächst verschoben haben, weil sie am Samstag (11. Juli) zu einer Hochzeit in Kalifornien eingeladen sind. Der Wide Receiver der New York Giants, JuJu Smith-Schuster, der früher gemeinsam mit Travis bei den Kansas City Chiefs spielte, heiratet seine Partnerin Laura Kruk in Orange County. Mehrere Medien berichten, dass Taylor und Travis auf der Gästeliste stehen.

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