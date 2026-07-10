Russland sackt ab, Emirate pumpen rekordhaft

So legten ukrainische Drohnenangriffe den Betrieb in zahlreichen großen Raffinerien lahm, darunter in den Werken NRSI Norsi, den beiden größten Benzinproduzenten des Landes. Zudem musste die Raffinerie in Saratow die Produktion einstellen. Den Insidern zufolge fehlen derzeit täglich zwischen 40.000 und 45.000 Tonnen Benzin, um den sommerlichen Bedarf zu decken. Dies entspricht einem Defizit von rund 35 Prozent. Im Juni hatte das Minus bei 25 Prozent gelegen. Der tägliche Benzinbedarf in Russland liegt während der Hauptreisezeit im Sommer bei etwa 115.000 bis 120.000 Tonnen.