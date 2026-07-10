Mühlberger bleibt bei Tour of Austria in Führung

Die Tour of Austria rollte am 10. Juli bei ihrer 75. Edition ins Salzburger Land. Von Lienz über den Felbertauern bis nach St. Johann/Alpendorf führte die dritte Etappe. Die Entscheidung wurde ein Fall für die Ausreißer. Der US-Amerikaner Neilson Powless (Team EF Education-EasyPost) siegte im Zielsprint vor dem Spanier Igor Arrieta, Dritter wurde der Schweizer Jan Christen. Beide fahren für das UAE Team Emirates XRG, dem Radrennstall von Superstar Tadej Pogačar.