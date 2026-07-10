Mühlberger bleibt bei Tour of Austria in Führung

Die dritte Etappe bei der Tour of Austria 2026 ging im spektakulären Zielsprint in St. Johann/Alpendorf an einen US-amerikanischen Ausreißer. Lokalmatador Gregor Mühlberger erlebte einen gelungenen Tag und verteidigte das Führungstrikot.
Die Tour of Austria rollte am 10. Juli bei ihrer 75. Edition ins Salzburger Land. Von Lienz über den Felbertauern bis nach St. Johann/Alpendorf führte die dritte Etappe. Die Entscheidung wurde ein Fall für die Ausreißer. Der US-Amerikaner Neilson Powless (Team EF Education-EasyPost) siegte im Zielsprint vor dem Spanier Igor Arrieta, Dritter wurde der Schweizer Jan Christen. Beide fahren für das UAE Team Emirates XRG, dem Radrennstall von Superstar Tadej Pogačar.
„Jungs haben das Rennen super kontrolliert“
Der Wahl-Salzburger Gregor Mühlberger, bei der Rundfahrt für das österreichische Nationalteam im Einsatz, erlebte mit Rang 20 einen gelungenen Tag und verteidigte die Führung in der Gesamtwertung. „Meine Jungs haben das Rennen super kontrolliert, ich bin happy, weiter im Roten Trikot zu sein“, sagte Mühlberger, der explizit auch den Einsatz des Team Vorarlberg lobte. „Die haben einen tollen Job gemacht.“
Bester Österreicher des Tages wurde der österreichische Meister Michael Gogl als Siebenter. Am Samstag warten 170,5 km und 2.325 Höhenmeter in der Pyhrn-Priel-Region mit Start und Ziel in Steyr. Die Österreich-Radrundfahrt endet am Sonntag nach fünf Etappen vor dem Burgtheater in Wien.
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