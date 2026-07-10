99ers: Der Anführer bleibt dem Meister erhalten

Kapitän, Autorität auf dem Eis und in der Kabine, Leader-Figur, Mentor der jungen Wilden, einer jener „Typen“, von denen der Sport viel mehr gebrauchen könnte – Korbinian Holzer war als einer der Ersten beim Projekt Graz99ers 2.0 mit an Bord. Und er steht für den Erfolg der letzten beiden Jahre, wie kaum ein anderer. „Ganz egal in welcher Liga, ich kann es gar nicht beschreiben, was mir dieser Titel mit Graz bedeutet“, sagte Holzer nach dem Titel – trotz seiner 231 NHL-Spiele und gesamt fast 1000 Spielen in NHL, AHL, russischer KHL, DEL und Deutschlands Nationalteam.