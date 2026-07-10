99ers: Der Anführer bleibt dem Meister erhalten

Er war vor zwei Jahren ein Transfer-Coup ersten Ranges. Und der Coup ist heute um nichts kleiner. Meister-Kapitän Korbinian Holzer (38) bleibt als neuer Development Coach auch künftig ein Teil der Graz99ers. „Ein enormer Mehrwert für unsere Youngster und unser gesamtes Eishockey“, freut sich nicht nur Sportdirektor Philipp Pinter.
Kapitän, Autorität auf dem Eis und in der Kabine, Leader-Figur, Mentor der jungen Wilden, einer jener „Typen“, von denen der Sport viel mehr gebrauchen könnte – Korbinian Holzer war als einer der Ersten beim Projekt Graz99ers 2.0 mit an Bord. Und er steht für den Erfolg der letzten beiden Jahre, wie kaum ein anderer. „Ganz egal in welcher Liga, ich kann es gar nicht beschreiben, was mir dieser Titel mit Graz bedeutet“, sagte Holzer nach dem Titel – trotz seiner 231 NHL-Spiele und gesamt fast 1000 Spielen in NHL, AHL, russischer KHL, DEL und Deutschlands Nationalteam.
Wohl wissend, dass er mit seiner aktiven Karriere zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen hatte, gelang es den 99ers nun, den Kapazunder – wie erwartet – weiter beim Verein zu halten. In der neuen Position als Development Coach wird Holzer rund um Headcoach Dan Lacroix „dem gesamten Coaching Staff unter die Arme greifen“, sagt Pinter. Parallel wird er in der steirischen Akademie ebenso auf dem Eis stehen, wird sich bei den Kooperationsteams von den dort aktiven Spielern der Graz99ers laufend ein Bild von deren Entwicklungen machen.
Sportchef Pinter: „Wir sind super happy, dass Korbi unserer Organisation als Development Coach erhalten bleibt. Er hat vor zwei Jahren sofort an unsere Visionen geglaubt und als Captain einen großartigen Job gemacht. Nicht nur auf dem Eis als Führungsspieler, sondern vor allem auch abseits davon. Und dort wird er als Trainer anschließen.“
„Die Möglichkeit, auf diese Weise den Grazer Weg mit den Jungs und dem kompletten Staff weiterzuentwickeln, wird eine spannende Aufgabe. Pack‘ ma‘s an!“, gibt Holzer selbst schon die Richtung vor.
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