Trump: „Die USA stimmen neuen Iran-Gesprächen zu“

Zuvor hatte auch ein US-Regierungsvertreter gesagt, dass die technischen Gespräche weiterlaufen würden. Er betonte, dass das Verhalten der iranischen Führung aber einen Verstoß „inakzeptablen Ausmaßes“ darstelle. Die aktuellen Gespräche würden in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten geführt, sagte auch ein Insider. Vertreter aus Pakistan und Katar vermitteln bereits seit Monaten in dem Konflikt und waren auch an der Einigung auf das Abkommen beteiligt, das zu einem Ende des Kriegs führen soll.