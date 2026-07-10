Reanimiert: Mann (36) aus Schwimmbecken gerettet

Lebensbedrohliche Minuten im Aqua Splash in Traiskirchen: Ein junger Mann musste aus dem Wasser gerettet und reanimiert werden. Er wurde ins Spital geflogen.
Bange Minuten Donnerstagnachmittag im Aqua Splash in Traiskirchen, Bezirk Baden: Ein 36-jähriger Badegast geriet im Schwimmbecken plötzlich in eine lebensbedrohliche Lage. Wie die Polizei der „Krone“ bestätigte, wurden andere Badegäste und der Bademeister auf den Mann im Wasser aufmerksam. Binnen weniger Augenblicke wurde reagiert und die Rettungskette in Gang gesetzt.
Freibad-Personal leistete Erste Hilfe
Gegen 17.30 Uhr verständigte das Aqua Splash ein Rettungsteam. Während die Einsatzkräfte auf dem Weg waren, leitete das Personal des Freibads umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Wenig später trafen Einsatzkräfte des Samariterbundes, des Roten Kreuzes und der Polizei im Freibad ein. Auch ein Notarzthubschrauber wurde zum Einsatzort gerufen.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Warum der 36-Jährige im Wasser einen medizinischen Notfall erlitt, ist derzeit noch unklar. Nach der Erstversorgung wurde der Mann weiter medizinisch betreut und schließlich mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.
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