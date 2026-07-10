Reanimiert: Mann (36) aus Schwimmbecken gerettet

Freibad-Personal leistete Erste Hilfe

Gegen 17.30 Uhr verständigte das Aqua Splash ein Rettungsteam. Während die Einsatzkräfte auf dem Weg waren, leitete das Personal des Freibads umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Wenig später trafen Einsatzkräfte des Samariterbundes, des Roten Kreuzes und der Polizei im Freibad ein. Auch ein Notarzthubschrauber wurde zum Einsatzort gerufen.