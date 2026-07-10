Delfin hat sich in Bucht in der Ostsee verirrt

Menschen sollen Abstand halten

Die Exekutive ruft die Bevölkerung auf, Abstand zum Tier zu halten – Sportboote sollten Stress für den Meeresbewohner vermeiden. Auch berühren soll man den Delfin nicht, denn dessen Hautkultur sei sehr empfindlich. Der Walforscher Culik betonte gegenüber dem NDR ebenfalls, dass Abstand halten wichtig sei. Häufig würden die Tiere jedoch auch selbst zu Booten schwimmen, insbesondere, wenn sich diese in Fahrt befinden und sie in der Bugwelle surfen könnten.