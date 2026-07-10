Ein Jahr nach Inferno steht Plan für Wiederaufbau

Lithium-Batterie als Auslöser, ambitionierte Firmenziele

Ausgelöst wurde das Inferno von einer nicht fachgerecht entsorgten Lithium-Batterie. Diese erreichte eine Brandtemperatur von rund 800 Grad und war mit Wasser nicht mehr zu löschen. Eine Nahinfrarot-Sortierungsanlage soll künftig Batterien auf einem Band erkennen und Alarm schlagen. Um Kosten und bis zu 2000 Lkw von den Straßen zu nehmen, plant man eine 500 Meter lange Bahnschiene am Gelände zum Beladen. Dies soll bis 2028 umgesetzt werden.