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Asfinag warnt:

Immer mehr Fahrzeugbrände auf unseren Autobahnen

Österreich
10.07.2026 16:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Brandgefährlicher Trend: Die Zahl der Autos, die auf Österreichs Autobahnen zu brennen beginnen, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 2024 und 2025 gingen, über das gesamte Jahr gesehen, jeweils 300 Fahrzeuge in Flammen auf – also fast ein Gefährt pro Tag. Diese Zahl dürfte heuer sogar übertroffen werden ...

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Bislang wurden schon 151 Fahrzeugbrände registriert – und die eigentliche „Brandsaison“ hat noch gar nicht begonnen. Denn laut Asfinag sind besonders die Sommermonate Juli und August gefährlich. Das zeigt die Erfahrung aus den Vorjahren. Die beiden Monate sind mit jeweils rund 20 Bränden die „Dauerbrenner“ gewesen, so der Verkehrsklub. Zum Vergleich: 2020 waren es noch 226. 

Die Gründe für die Zunahme der Brände sind eine Kombination aus mehreren Faktoren. Große Sommerhitze spielt insofern eine Rolle, da sie technische Defekte an Fahrzeugen begünstigen kann.

Zu erwähnen ist: Bei allen bisher registrierten Fahrzeugbränden konnten sich die Insassen rechtzeitig aus den brennenden Autos in Sicherheit bringen.

Die Zahl der Fahrzeugbrände auf Österreichs Autobahnen hat drastisch zugenommen – die Asfinag ...
Die Zahl der Fahrzeugbrände auf Österreichs Autobahnen hat drastisch zugenommen – die Asfinag warnt.(Bild: benjaminnolte - stock.adobe.com)
Gefährliches Phänomen auf Autobahnen
Die häufigsten Ursachen für Fahrzeugbrände
  • Überhitzte Motoren
  • Poröse Leitungen und dadurch austretendes Öl oder Kraftstoff, die sich entzünden
  • Festsitzende Bremsen, die überhitzen
  • Technischer Defekt (etwa beschädigte Radlager, fehlendes Kühlmittel)
  • elektrischer oder elektronischer Defekt mit Kurzschluss
  • Reifenschäden oder zu niedriger Reifendruck

„Gerade deshalb ist es so wichtig, stets und vor allem vor langen Fahrten auch den Zustand des Fahrzeugs zu überprüfen“, appelliert Asfinag-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner. Man spart sich durch einen ausgiebigen Check böse Überraschungen während der Fahrt und im schlimmsten Fall sogar den Verlust des ganzen Fahrzeugs. 

Nächste Reisewelle schwappt über Autobahnen
Gerade jetzt zum Beginn der zweiten Reisewelle ist das ein wichtiger Tipp: Denn die Verkehrslawine wird auch an diesem Wochenende wieder ordentlich ins Rollen kommen. Denn in den verbliebenen Bundesländern ist Ferienstart, ebenso in mehreren Nachbarländern. Kilometerlange Staus sind damit quasi vorprogrammiert. Verschärft wird die Lage auch noch durch gleich mehrere Events wie das Electric Love Festival.  

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Nicht nur Reise-, sondern auch nächste Hitzewelle
Doch nicht nur die Reisewelle rollt an, sondern auch die nächste Hitzewelle. Nach der kurzen, kühlen Pause müssen in den kommenden Tagen wieder mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke gerechnet werden.

Damit steigt auch die Gefahr von Böschungsbränden. Diese werden laut Asfinag nämlich ebenfalls häufiger. Hitzewellen spielen auch hierbei eine Rolle, doch meistens sind Feuer abseits der Autobahnen leider „menschengemacht“: Besonders achtloses Verhalten begünstigt das, etwa weggeworfene Zigaretten in Kombination mit ausgetrockneter Vegetation.

Und auch dazu gibt es Zahlen: Im Vorjahr mussten Asfinag und Feuerwehren 39-mal zu solchen Bränden ausrücken, heuer waren es bereits 20 Einsätze! Aber: Nur in sieben Fällen war ein brennendes Fahrzeug der Auslöser für den Böschungsbrand.

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