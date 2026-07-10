Immer mehr Fahrzeugbrände auf unseren Autobahnen

Nächste Reisewelle schwappt über Autobahnen

Gerade jetzt zum Beginn der zweiten Reisewelle ist das ein wichtiger Tipp: Denn die Verkehrslawine wird auch an diesem Wochenende wieder ordentlich ins Rollen kommen. Denn in den verbliebenen Bundesländern ist Ferienstart, ebenso in mehreren Nachbarländern. Kilometerlange Staus sind damit quasi vorprogrammiert. Verschärft wird die Lage auch noch durch gleich mehrere Events wie das Electric Love Festival.