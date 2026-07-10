Norwegen-Fan findet Ruder-Jubel „einfach nur blöd“

„Sie können gewinnen, was sie wollen, ich werde nicht rudern!“

Der strenge Fan, der inzwischen wieder in seine Heimat Norwegen zurückgekehrt ist und das Viertelfinal-Duell mit England am Samstagabend gemütlich in seinem Fernseh-Sessel verfolgen wird, erklärte im Interview mit „Sky News“, dass er seine Meinung auch dann nicht ändern werde, wenn Norwegen die Fußball-WM gewinnen sollte. „Sie können gewinnen, was immer sie wollen, ich werde nicht rudern!“