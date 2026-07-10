Norwegen-Fan findet Ruder-Jubel „einfach nur blöd“

Norwegen bei der Fußball-WM, da war doch etwas? Genau! Nicht nur, dass die „Wikinger“ inzwischen bis ins Viertelfinale vorgestoßen sind und dass Erling Haaland trifft und trifft, auch ihr „Ruder“-Jubel ist inzwischen weltbekannt und zum allseits beliebten Kult geworden! Allseits beliebt? Nein, ausgerechnet ein Norweger, der sich weigert, beim „Rudern“ mitzumachen, geht nun im Internet viral ...
Emil Lappen heißt der Mann und man kann ihm definitiv nicht vorwerfen, unpatriotisch zu sein oder nicht hinter seiner Mannschaft zu stehen, die aktuell die Fußball-WM aufmischt. Denn der Norweger scheute keine Kosten und Mühen und begleitete Haaland und Co. nach Nordamerika, um sie persönlich vor Ort anzufeuern.
Wo er nach dem 3:2-Sieg gegen Senegal in der Gruppenphase auf der Tribüne auffiel – weil er der einzige Norweger war, der den berühmt-berüchtigen Kult-Jubel nicht mitmachte, seine Arme zeitweise demonstrativ vor dem Oberkörper verschränkte.
„Es ist bescheuert und ärgerlich!“
„Ich finde es einfach nur dumm. Das war mein erster Gedanke, als sie damit angefangen haben. Es ist bescheuert und ärgerlich, und ich wollte da einfach nicht mitmachen!“, so Lappen, der optisch durchaus als „Wikinger“ durchgehen könnte.
Zudem handle es sich mehr oder weniger um eine Kopie davon,was die Isländer 2016 gemacht hatten – und sei historisch faktisch falsch. Denn „die Wikinger sind über den Atlantik gesegelt und nicht gerudert!“ In einem Lied, das gemeinsam mit dem Ruder-Hype bekannt wurde, werde darüber gesungen, dass sie „über den Atlantik rudern, und deshalb hat mich das so geärgert“.
„Sie können gewinnen, was sie wollen, ich werde nicht rudern!“
Der strenge Fan, der inzwischen wieder in seine Heimat Norwegen zurückgekehrt ist und das Viertelfinal-Duell mit England am Samstagabend gemütlich in seinem Fernseh-Sessel verfolgen wird, erklärte im Interview mit „Sky News“, dass er seine Meinung auch dann nicht ändern werde, wenn Norwegen die Fußball-WM gewinnen sollte. „Sie können gewinnen, was immer sie wollen, ich werde nicht rudern!“
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